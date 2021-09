Honda BR-V Terbaru Sudah Bisa Dipesan, Dikirim ke Konsumen Tahun Depan

All New Honda BR-V, 21 September 2021. (Honda)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan All New Honda BR-V di Indonesia. Konsumen yang ingin memiliki low SUV terbaru ini, bisa melakukan pemesanan mulai hari ini, Selasa, 21 September 2021.

"Mulai hari ini konsumen sudah bisa memesan lewat diler resmi kami di seluruh Indonesia," kata Business Inovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy, dalam peluncuran All New Honda BR-V hari ini.

Kemudian terkait pengiriman unit kepada konsumen, Billy mengatakan akan dilakukan pada Januari 2022. Kemudian pembelian All New Honda BR-V ini juga tidak akan mendapatkan diskon PPnBM 100 persen.

"Unit dikirim tahun depan. Harga tidak mendapatkan relaksasi PPnBM karena masa berlaku PPnBM itu sampai akhir 2021 dan insentif ini berdasarkan wholesale, jadi harga All New BR-V ini normal," ujar Billy.

Lebih lanjut, Billy mengungkapkan bahwa All New Honda BR-V ini bisa saja mendapatkan relaksasi PPnBM ini, apabila kebijakan tersebut diperpanjang hingga tahun depan.

All New Honda BR-V ini hadir dalam varian S MT, E CVT, E MT, dan Prestige CVT. Soal harga, HPM belum mengungkap semua harga dari varian All New Honda BR-V, namun Billy menyebut bahwa harga terendah dari mobil terbaru ini sebesar Rp 250 jutaan.

All New Honda BR-V masuk di segmen Low SUV, bersaing dengan sejumlah model seperti Toyota Rush, Daihatsu Terios, Suzuki XL7, Mitsubishi Xpander Cross, dan DFSK Glory 560.

