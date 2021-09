Spesifikasi Lengkap Honda BR-V Terbaru, Punya Fitur dan Mesin Baru

All New Honda BR-V 2022. (Honda)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan All New Honda BR-V generasi kedua di Indonesia hari ini, Selasa, 21 September 2021. Peluncuran ini merupakan world premiere alias pertama kalinya di dunia.

President Director PT Honda Prospect Motor, Takehiro Watanabe mengatakan All New Honda BR-V juga akan diproduksi massal secara lokal di Indonesia dengan menghadirkan desain yang jauh lebih menarik dan berbagai teknologi serta fitur terkini yang menjadi pertama di kelasnya.

"Honda sangat bangga mempersembahkan generasi kedua All New Honda BR-V yang dikembangkan khusus untuk kebutuhan konsumen di Indonesia. Kami yakin All New Honda BR-V akan memperkuat posisi Honda khususnya di segmen LSUV di Indonesia," kata Watanabe dalam acara peluncuran hari ini, Selasa, 21 September 2021.

Soal desain, Honda BR-V generasi kedua ini hadir dengan tampilan yang benar-benar berbeda dari model sebelumnya. All New BR-V ini dibangun dari konsep New 7 Seater eXcitemen alias Honda N7X Concept yang belum lama dipamerkan di beberapa kota besar di Indonesia.

All New Honda BR-V, 21 September 2021. (Honda)

Bagian eksteriornya menampilkan bentuk bodi yang dinamis dengan garis bodi tegas yang menyatu dari depan hingga belakang. Tampilan fascianya terlihat agresif dan sportu berkat penggunaan desain baru LED Headlamp yang turut dilengkapi LED Daytime Running Light (DRL) yang menyatu dengan grille depan.

Kemudian pada sisi belakangnya mobil ini mengusung desain baru pada Rear Combi Lamp yang dilengkapi dengan LED Light Bars yang menyatu dengan garis bodi. Tampilannya semakin tangguh berkat penggunaan velg 17 inci baru yang lebih agresif.

Masuk ke area kabin, All New Honda BR-V memiliki dimesin kabin yang cukup lapang bagi pengemudi dan penumpang. Lalu terdapat layar Thin-Film Transistor (TFT) berukuran 12 inci pada dasbor yang menampilkan berbagai informasi mobil. Selain itu juga ada panel infotainment dengan layar sentuh 7 inci yang telah dilengkapi smartphone connection dan hands-free telephone.

All New Honda BR-V, 21 September 2021. (Honda)

Sejumlah bagian pada kabin sudah dilapisi kulit seperti pada bagian sandaran tangan, sisi pintu, dan panel dasbor. Kemudian terdapat sandaran tangan baru, kompartemen untuk menaruh botol dan benda-benda kecil, pelindung matahari dengan kaca rias dan lampu, dan kursi baris ketiga yang dapat dilipat hingga 50 per 50.

Dari sektor dapur pacu, All New Honda BR-V menggendong mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang telah diperbaharui. Konfigurasi mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga maksimal 121 Ps di 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm di 4.300 rpm. Mesin ini sama dengan yang digunakan pada Honda City Hatchback.

Tidak hanya itu, low SUV terbaru ini turut dibekali sejumlah fitur canggih seperti Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, serta Honda LaneWatch. Sementara fitur keselamatan yang dihadirkan adalah Honda Sensing yang terdiri dari Lead Car Departure Notification System (LCDN), Collision Mitigation Brake System (CMBS), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation (RDM), dan Auto-High Beam.

All New Honda BR-V dipasarkan dalam 4 varian, yakni BR-V S M/T, BR-V E CVT dan M/T, BR-V Prestige CVT, serta BR-V Prestige CVT with Honda Sensing. Kemudian pilihan warnanya ada lima, Premium Opal White Pearl, yang merupakan warna baru, Taffeta White, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, dan Crystal Black Pearl.

Untuk urusan harga, HPM belum mengungkap semua harga dari varian All New Honda BR-V, namun perusahaan menyebutkan harga terendah dari mobil terbaru ini sebesar Rp 250 jutaan.

