All New Honda BR-V VS Daihatsu Terios Facelift, Mana yang Lebih Unggul?

All New Honda BR-V, 21 September 2021. (Honda)

TEMPO.CO, Jakarta - All New Honda BR-V resmi meramaikan persaingan di pasar low SUV Indonesia. Mobil ini akan berkompetisi dengan Daihatsu Terios facelift, yang baru diluncurkan pekan lalu.

Soal persaingan, kedua mobil ini memiliki kelebihan masing-masing. Tempo akan membandingkan dua LSUV ini dari segi mesin, desain, fitur, hingga harga.

Dari sektor dapur pacu, All New Honda BR-V dibekali mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang telah diperbarui. Konfigurasi mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga maksimal 121 Ps di 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm di 4.300 rpm. Mesin ini sama dengan yang digunakan pada Honda City Hatchback RS.

Sedangkan Daihatsu Terios facelift menggunakan mesin yang sama dengan model sebelumnya, yakni mesin 2NR VE DOHC Dual VVTi berkapasitas 1.496cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 104 PS di 6.000 rpm dan torsi maksimum 136 Nm di 4.200 rpm.

Kemudian dari desainnya, Honda BR-V generasi kedua ini hadir dengan tampilan yang benar-benar berbeda dari model sebelumnya. All New BR-V dibangun dari Honda N7X Concept yang belum lama dipamerkan di beberapa kota besar di Indonesia.

Sementara All New Daihatsu Terios memiliki desain yang masih mengusung konsep yang sama dengan Terios model sebelumnya. Pembaruan pada Terios Facelift ini dilakukan pada penambahan fitur Eco Idle dan fitur keselamatan.

Soal fitur, kedua mobil ini punya kelebihannya masing-masing. Misalnya, Honda BR-V terbaru sudah dibekali fitur Honda Sensing yang terdiri dari Lead Car Departure Notification System (LCDN), Collision Mitigation Brake System (CMBS), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation (RDM), dan Auto-High Beam.

Kemudian ada juga sejumlah fitur canggih yang disematkan pada All New BR-V ini, seperti Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, serta Honda LaneWatch.

Lalu pada Daihatsu Terios facelift, disematkan fitur terbaru, yakni Eco Idle yang berfungsi mematikan mesin secara otomatis ketika kendaraan dalam kondisi berhenti. Hal ini bertujuan menghemat konsumsi bahan bakar, mengurangi tingkat emisi gas buang, sehingga membuat kendaraan semakin ramah lingkungan.

Selain fitur Eco Idle, Daihatsu Terios Facelift juga mendapatkan fitur keselamatan baru, yakni VSC (Vehicle Stability Control) dan HSA (Hill Start Assist).

Fitur VSC berfungsi mencegah over steer dan under steer ketika berbelok atau bermanuver. Sementara HSA berfungsi mencegah mobil bergerak mundur saat berada di tanjakan dengan memberi waktu beberapa detik untuk memindahkan posisi kaki dari pedal rem ke pedal gas.

All New Honda BR-V hadir dalam 4 varian, yakni BR-V S M/T, BR-V E CVT dan M/T, BR-V Prestige CVT, serta BR-V Prestige CVT with Honda Sensing. Sementara All New Daihatsu Terios tersedia dalam tiga varian, yakni R Custom, R, dan X.

Soal perbandingan harga, Daihatsu Terios terbaru dijual dengan harga terendah Rp205,1 juta dan harga tertingginya Rp255,6 juta. Sedangkan Honda belum mengungkapkan harga dari All New BR-V, namun diperkirakan bahwa harga terendah LSUV terbaru ini sebesar Rp260 jutaan.

Baca: Spesifikasi Lengkap Honda BR-V Terbaru, Punya Fitur dan Mesin Baru