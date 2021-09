Mengenal Fitur Honda Sensing yang Hadir pada All New Honda BR-V

All New Honda BR-V. (Honda)

TEMPO.CO, Jakarta - Honda telah meluncurkan All New Honda BR-V yang merupakan generasi kedua model tersebut di Indonesia. Menariknya, low SUV terbaru ini sekarang sudah dibekali dengan fitur keselamatan canggih milik Honda, yakni Honda Sensing.

"All New Honda BR-V yang diluncurkan pertama kali di dunia ini dikembangkan untuk memberikan definisi baru pada gaya, kenyamanan dan performa untuk kesenangan berkendara bagi pelanggan Indonesia," kata President and CEO Asian Honda Motor Co., Ltd., Masayuki Igarashi dalam keterangan resminya, sebagaimana dikutip Tempo hari ini, Rabu, 22 September 2021.

Honda Sensing merupakan serangkaian fitur keselamatan yang memberikan perlindungan bagi pengemudi dan penumpang saat dalam perjalanan. Fitur-fitur yang terdapat dalam Honda Sensing ini akan mengantisipasi saat pengemudi berpotensi mengalami kecelakaan.

Fitur keselamatan yang terdapat di Honda Sensing ini terdiri dari Lead Car Departure Notification System (LCDN), Collision Mitigation Brake System (CMBS), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC), dan Auto-High Beam.

Lead Car Departure Notification System merupakan sistem yang berfungsi untuk menginformasikan pengemudi saat mobil berhenti dan kendaraan di depannya mulai berjalan menjauh.

Kemudian ada fitur Collision Mitigation Brake System (CMBS), yang membantu pengemudi saat mendapat kemungkinan kendaraan mengalami tabrakan dengan kendaraan lain atau pejalan kaki yang terdeteksi di depan mobil. Fitur ini akan memberi peringatan apabila ada potensi benturan, dan secara otomatis akan mengurangi kecepatan mobil untuk meminimalisir dampak benturan.

Lane Keeping Assist System (LKAS) merupakan fitur yang berfungsi membantu kemudi untuk menjaga kendaraan tetap berada pada jalur yang terdeteksi sistem. Apabila kendaraan terdeteksi keluar jalur, fitur ini akan memberikan getaran dan visual pada kemudi.

Road Departure Mitigation (RDM) memiliki fungsi memberikan peringatan dan jika perlu akan memberikan koreksi secara otomatis pada roda kemudi apabila kendaraan keluar dari jalur.

Fitur selanjutnya yang ada di Honda Sensing adalah Adaptive Cruise Control (ACC). Fitur tersebut juga membantu menjaga kestabilan kecepatan mobil dan mengatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan. Selain itu fitur ini juga dapat mengurangi kecepatan dan menghentikan mobil secara otomatis apabila kendaraan di depannya berhenti.

Fitur terakhir adalah Auto-High Beam, sebuah sistem yang secara intuitif akan berganti antara lampu besar dan lampu normal bergantung pada situasi jalan.

