Honda Targetkan Penjualan All New BR-V 40.000 Unit pada 2022

Setir All New Honda BR-V. (Honda)

TEMPO.CO, Jakarta - All New Honda BR-V resmi meluncur di Indonesia pada Selasa, 21 September 2021. PT Honda Prospect Motor (HPM) menargetkan penjualan BR-V generasi kedua ini sebanyak 40.000 unit di tahun depan.

"Target penjualan 40.000 unit di 2022 dan akan terus disesuaikan dengan kondisi pasar dan permintaan konsumen," kata Business Inovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy, dalam peluncuran All New Honda BR-V kemarin.

Selain itu, Billy mengatakan bahwa All New Honda BR-V ini juga akan diekspor ke lebih dari 30 negara di dunia. Target ekspor Honda BR-V generasi kedua ini sebanyak 11.000 unit di tahun pertama dan akan terus disesuaikan dengan permintaan dari masing-masing negara.

"All New BR-V ini diproduksi di dalam negeri dan akan diekspor ke beberapa negara Asia, Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, dan sejumlah negara lain," ujar Billy.

Honda BR-V ini hadir dengan desain dan mesin yang lebih baru. Dari sisi tampilan eksterior, mobil baru ini dibangun dari Honda N7X Concept yang sebelumnya diperkenalkan di Indonesia. BR-V versi terbaru juga punya tampilan yang jauh berbeda dan lebih baru dari versi sebelumnya.

Kemudian Honda BR-V generasi kedua tersebut sudah menggunakan fitur-fitur terbaru, seperti Honda Sensing, Walk Away Auto Lock, Remote Engine Starter, hingga Honda Lane Watch. Kemudian HPM mengklaim mobil baru ini memiliki ketangguhan mobil SUV dan kenyamanan layaknya mobil MPV dengan penggunaan konfigurasi 7 kursi penumpang.

Kemudian dari sektor dapur pacu, All New Honda BR-V dibekali mesin 1.5 liter DOHC dengan teknologi i-VTEC yang menghasilkan tenaga sebesar 121 PS. Mesin baru ini sama dengan yang digunakan pada Honda City Hatchback dan diklaim lebih bertenaga dari Honda BR-V model sebelumnya.

All New Honda BR-V ini hadir dalam varian S MT, E CVT, E MT, dan Prestige CVT. Soal harga, HPM belum mengungkap keseluruhan harga dari varian All New Honda BR-V, namun Billy menyebut bahwa banderol terendah dari mobil baru ini sebesar Rp260 jutaan.

