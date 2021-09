Daftar Harga Mobil Toyota Setelah Diskon PPnBM 100 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memperpanjang relaksasi PPnBM 100 persen hingga Desember 2021. Berdasarkan keputusan terbaru ini, Auto2000 melakukan penyesuaian harga mobil Toyota per 18 September kemarin.

Adapun model Toyota yang mendapatkan diskon PPnBM 100 persen ini masih sama dengan sebelumnya. Sementara ada juga yang mendapatkan diskon PPnBM 50 persen dan 25 persen, yakni Kijang Innova dan Fortuner, kecuali Fortuner bensin bermesin 2.700cc.

"Pesan sekarang sebagai persiapan libur akhir tahun dengan membawa pulang mobil baru Toyota Yaris, Vios, Avanza, Sienta, Rush, dan Raize dari cabang Auto2000 atau transaksi melalui Auto2000 Digiroom," kata Chief Executive Auto2000, Martogi Siahaan dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 22 September 2021.

Setelah insentif pajak 100 persen, Toyota Yaris kini dipasarkan dengan kisaran harga Rp248,3 juta sampai dengan Rp284 juta, atau kembali ke harga Maret 2021. Sementara sedan Vios harga barunya kisaran Rp254,1 juta sampai dengan Rp283,3 juta. Toyota Sienta juga mendapatkan penyesuaian harga menjadi Rp260,1 juta hingga Rp296,4 juta.

Kemudian Avanza dibanderol dengan harga mulai dari Rp187,6 juta sampai dengan Rp247,85 juta. Lalu yang terakhir, pendatang baru Toyota Raize dipasarkan dengan harga mulai dari Rp202,7 juta sampai dengan Rp265,9 juta.

Di luar PPnBM 100 persen, ada Toyota Kijang Innova yang mendapatkan diskon 50 persen dengan harga mulai dari Rp321,1 juta sampai dengan Rp469.506.500. Kemudian Fortuner Diesel 4X2 yang dijual Rp484,6 juta hingga Rp547,95 juta, serta Fortuner Diesel 4X4, dengan diskon PPnBM 25 persen dijual Rp606,8 juta sampai dengan Rp680,35 juta.

Berikut daftar lengkap harga mobil Toyota sebelum dan setelah mendapatkan diskon PPnBM 100 persen.

Toyota Yaris

YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags Rp 262.500.000 Rp 248.300.000

YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags Rp 267.400.000 Rp 252.900.000

YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags Rp 273.100.000 Rp 258.200.000

YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags Rp 278,000,000 Rp 262.800.000

YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Rp 283.700.000 Rp 268.800.000

YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 7 Airbags Rp 288.600.000 Rp 273.400.000

YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Rp 295.100.000 Rp 279.500.000

YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Rp 299.900.000 Rp 284.000.000

Toyota Vios

VIOS E M/T Rp 299.500.000 Rp 254.100.000

VIOS G M/T Rp 317.700.000 Rp 270.600.000

VIOS G CVT Rp 333.000.000 Rp 283.300.000

Toyota Sienta

SIENTA 1.5 V M/T Rp 274.900.000 Rp 260.100.000

SIENTA 1.5 V CVT Rp 292.500.000 Rp 276.700.000

SIENTA 1.5 Q CVT Rp 313.000.000 Rp 296.400.000

SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY Rp 378.100.000 Rp 356.300.000

Toyota Avanza

AVANZA 1.3 E STD M/T Rp 197.500.000 Rp 187.600.000

AVANZA 1.3 E STD A/T Rp 208.500.000 Rp 197.900.000

AVANZA 1.3 E M/T Rp 199.900.000 Rp 189.800.000

AVANZA 1.3 E A/T Rp 210.900.000 Rp 200.200.000

AVANZA 1.3 G M/T Rp 217.500.000 Rp 206.700.000

AVANZA 1.3 G A/T Rp 228.000.000 Rp 216.500.000

AVANZA 1.3 VELOZ M/T GR LIMITED Rp 232.600.000 Rp 221.400.000

AVANZA 1.3 VELOZ A/T GR LIMITED Rp 244.200.000 Rp 232.200.000

AVANZA 1.5 VELOZ M/T GR LIMITED Rp 244.500.000 Rp 232.800.000

AVANZA 1.5 VELOZ A/T GR LIMITED Rp 256.000.000 Rp 243.800.000

AVANZA 1.3 E STD M/T LUX Rp 201.550.000 Rp 191.650.000

AVANZA 1.3 E STD A/T LUX Rp 212.550.000 Rp 201.950.000

AVANZA 1.3 E M/T LUX Rp 203.950.000 Rp 193.850.000

AVANZA 1.3 E A/T LUX Rp 214.950.000 Rp 204.250.000

AVANZA 1.3 G M/T LUX Rp 221.550.000 Rp 210.750.000

AVANZA 1.3 G A/T LUX Rp 232.050.000 Rp 220.550.000

AVANZA 1.3 VELOZ M/T GR LIMITED Rp 236.650.000 Rp 225.450.000

AVANZA 1.3 VELOZ A/T GR LIMITED Rp 248.250.000 Rp 236.250.000

AVANZA 1.5 VELOZ M/T GR LIMITED Rp 248.550.000 Rp 236.850.000

AVANZA 1.5 VELOZ A/T GR LIMITED Rp 260.050.000 Rp 247.850.000

Toyota Rush

RUSH 1.5 G M/T Rp 259.400.000 Rp 245.500.000

RUSH 1.5 G A/T Rp 269.600.000 Rp 255.200.000

RUSH 1.5 S M/T GR SPORT Rp 270.800.000 Rp 256.600.000

RUSH 1.5 S A/T GR SPORT Rp 280.900.000 Rp 266.200.000

RUSH 1.5 G M/T LUX Rp 261.980.000 Rp 248.080.000

RUSH 1.5 G A/T LUX Rp 272.180.000 Rp 257.780.000

RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT Rp 273.380.000 Rp 259.180.000

RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT Rp 283.480.000 Rp 268.780.000

Toyota Raize

RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE Rp 214.300.000 Rp 202.700.000

RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE Rp 228.200.000 Rp 215.800.000

RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE Rp 232.600.000 Rp 219.900.000

RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE Rp 235.000.000 Rp 222.200.000

RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE Rp 246.600.000 Rp 233.100.000

RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE Rp 249.000.000 Rp 235.400.000

RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE Rp 258.600.000 Rp 244.700.000

RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE Rp 261.000.000 Rp 247.000.000

RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE Rp 278.800.000 Rp 263.700.000

RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE Rp 281.200.000 Rp 265.900.000

Toyota Kijang Innova

KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN Rp 331.800.000 Rp 321.100.000

KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY Rp 337.800.000 Rp 326.900.000

KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN Rp 350.900.000 Rp 339.500.000

KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY Rp 356.900.000 Rp 345.300.000

KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN Rp 378.900.000 Rp 366.700.000

KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY Rp 384.900.000 Rp 372.500.000

KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN Rp 397.600.000 Rp 384.700.000

KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY Rp 403.600.000 Rp 390.500.000

INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN Rp 426.600.000 Rp 412.900.000

INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN Rp 445.800.000 Rp 431.300.000

KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL Rp 361.600.000 Rp 349.800.000

KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL Rp 382.000.000 Rp 369.300.000

KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL Rp 412.500.000 Rp 399.000.000

KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL Rp 431.400.000 Rp 417.200.000

INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL Rp 463.900.000 Rp 448.700.000

INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL Rp 484.500.000 Rp 468.500.000

KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX Rp 336.600.000 Rp 325.900.000

KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY PLUS Rp 342.600.000 Rp 331.700.000

KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX Rp 355.700.000 Rp 344.300.000

KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS Rp 361.700.000 Rp 350.100.000

KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX Rp 385.055.000 Rp 372.855.000

KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY PLUS Rp 391.055.000 Rp 378.655.000

KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX Rp 403.755.000 Rp 390.855.000

KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS Rp 409.755.000 Rp 396.655.000

INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN LUX Rp 427.606.500 Rp 413.906.500

INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX Rp 446.806.500 Rp 432.306.500

KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX Rp 366.400.000 Rp 354.600.000

KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX Rp 386.800.000 Rp 374.100.000

KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX Rp 418.655.000 Rp 405.155.000

KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX Rp 437.555.000 Rp 423.355.000

INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL LUX Rp 464.906.500 Rp 449.706.500

INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX Rp 485.506.500 Rp 469.506.500

Toyota Fortuner

FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL Rp 501.300.000 Rp 484.600.000

FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL Rp 518.400.000 Rp 500.900.000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL Rp 548.200.000 Rp 529.900.000

FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL Rp 625.300.000 Rp 606.800.000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL Rp 697.200.000 Rp 676.600.000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT Rp 562.700.000 Rp 544.200.000

FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT Rp 605.200.000 Rp 605.200.000

FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX Rp 505.050.000 Rp 488.350.000

FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX Rp 522.150.000 Rp 504.650.000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX Rp 551.950.000 Rp 533.650.000

FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL LUX Rp 629.050.000 Rp 610.550.000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUX Rp 700.950.000 Rp 680.350.000

FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX GR SPORT Rp 566.450.000 Rp 547.950.000

FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT Rp 608.950.000 Rp 608.950.000

Baca: Toyota Avanza Baru Diisukan Rilis Bulan Depan, Bakal Pakai Penggerak Roda Depan?