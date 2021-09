Daftar Mobil Baru di Indonesia yang Meluncur pada Akhir 2021, Ada Vitara Brezza

TEMPO.CO, Jakarta - 2021 menjadi tahun penting bagi industri mobil di Indonesia untuk meluncurkan produk terbaru mereka. Meski di tengah pandemi Covid-19, nyatanya tidak menyurutkan peluncuran mobil terbaru.

Dihimpun dari berbagai sumber hari ini, Senin, 27 September 2021, di pengujung tahun mulai Oktober hingga Desember 2021 akan ada sejumlah model mobil yang meluncur di Tanah Air.

Beberapa mobil baru tersebut antara lain All New Toyota Avanza, All New Daihatsu Xenia, Honda ZR-V, Hyundai Stargazer, Suzuki Vitara Brezza, hingga Suzuki S-Presso.

1. Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia terbaru akan hadir pada November 2021.

Menurut laporan situs Wapcar, Avanza baru akan menggunakan platform yang sama dengan Xenia, yakni Daihatsu New Global Architecture (DNGA), yang juga digunakan Toyota Raize dan Daihatsu Rocky.

Isu kehadiran duo mobil sejuta umat ini juga terlihat dalam bocoran dokumen pemerintah yang memuat informasi soal tipe baru Avanza dan Xenia.

2. Adapun dalam acara peluncuran All New Honda BR-V beberapa waktu lalu, PT Honda Prospect Motor (HPM) memperlihatkan satu mobil misterius yang tertutup selubung berwarna merah.

Banyak yang memperkirakan mobil misterius ini versi terbaru Honda Mobilio. Namun baru-baru ini diyakini sebuah small SUV yang merujuk pada Honda ZR-V.

3. Kabar kehadiran LMPV terbaru Hyundai Stargazer kian santer setelah beredar spyshot yang memperlihatkan Stargazer sedang uji jalan di jalanan Bandung, Jawa Barat.

Nama Stargazer sendiri sudah dipatenkan Hyundai sebagai nama untuk pasar di ASEAN. Peluncuran Hyundai Stargazer diprediksi dilakukan di pengujung tahun ini atau 2022.

4. Dua mobil terakhir yang kemungkinan meluncur akhir tahun ini adalah Suzuki Vitara Brezza dan Suzuki S-Presso.

Suzuki Indonesia sempat mengonfirmasi akan meluncurkan produk baru pada semester kedua 2021, namun masih belum diketahui model apa yang akan dirilis.

Suzuki Vitara Brezza akan mengisi segmen SUV. Vitara Brezza sendiri dipasarkan di India.

Suzuki S Presso sempat mencuat setelah data SUV kompak ini terdaftar di situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham. Data tersebut diajukan oleh Suzuki Motor Corporation sejak 25 Maret 2021 yang berstatus Selesai Masa Pengumuman.

Mobil baru Suzuki S-Presso bakal menjadi pesaing Kia Sonet dan Renault Kwid. Bisa saja model ini nantinya berpotensi mengganggu duo Toyota Raize-Daihatsu Rocky.

Baca: Honda Bakal Rilis Mobil Baru 21 September 2021, All New BR-V?