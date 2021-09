Toyota Land Cruiser 300 Masuk Indonesia Akhir 2021?

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Land Cruiser 300 sepertinya akan segera hadir untuk pasar Indonesia. Ini terlihat dari data dokumen pemerintah dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 40 Tahun 2021.

Dilansir Tempo dari beleid tersebut hari ini, Selasa, 28 September 2021, terlihat ada tiga model Land Cruiser 300 yang akan hadir di Tanah Air, yakni LC 300 GR-S 4X4 A/T, LC 300 VX 4X4 A/T, dan LC 300 ZX 4X4 A/T. Masing-masing memiliki kode nama FJA300R-GNUSY, FJA300R-GNUVY, dan FJA300R-GNUZY.

Dalam data tersebut tercantum juga besaran NJKB dan DP PKB dari ketiga model tersebut. LC 300 GR-S 4X4 A/T memiliki NJKB Rp 2,280 miliar dan DP PKB Rp 2,394 miliar, LC 300 VX 4X4 A/T memiliki NJKB Rp 1,663 miliar dan DP PKB Rp 1.746.150.000, lalu yang terakhir LC 300 ZX 4X4 A/T punya NJKB sebesar Rp 1,920 miliar dan DP PKB 2,016 miliar.

Sebelumnya, Toyota Motor Corporation meluncurkan secara global SUV Land Cruiser 300 Series pada Agustus lalu. Seri terbaru ini merupakan versi upgrade dari Land Cruiser Seri 200 yang dibangun menggunakan platform GA-F baru yang didasarkan pada filosofi TNGA.

Kekakuan frame tersebut diklaim meningkat 20 persen dari Seri 200, dan bobotnya turun 200 kilogram. Sejalan dengan platformnya yang telah diperbarui, Land Cruiser baru memiliki sistem suspensi belakang double-wishbone baru serta sistem suspensi belakang trailing-link rigid-axle yang telah dioptimalkan.

Mobil SUV ini sudah dibekali sejumlah fitur elektronik seperti Lane Tracing Assist, rem kontrol elektronik, Torsen Limited Slip Differential (LSD), dan enam mode berkendara, yakni Auto, Dirt, Sand, Mud, Deep Snow, dan Rock.

Kemudian pada bagian kabin Toyota New Land Cruiser ini juga sudah menggunakan monitor multi medan yang meliputi sistem empat kamera. Lalu ada layar informasi off-road khusus berukuran 12,3 inci.

Untuk fitur keselamatan, mobil ini untuk pertama kalinya menggunakan sensor sidik jari untuk menyalakan mesin. Untuk menyalakannya, pengemudi harus membawa Smart Key, tekan pedal rem, dan sentuh sensor sidik jari di tengah sakelar start.

Sementara untuk urusan dapur pacu, Land Cruiser 300 hadir dalam dua varian, yakni mesin bensin twin-turbo V6 3.5L dan mesin diesel twin-turbo V6 3.3L. Namun menurut akun Instagram, @ber.kendara, Land Cruiser di Indonesia hanya akan hadir dalam varian mesin diesel twin-turbo V6 3.3L. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 309 PS dan Torsi 700 Nm.

"Mesin menggantikan mesin lama yang berkapasitas 4.500 cc turbodiesel V8 (235 PS/616 Nm). Sepertinya sekarang, mesin bensin hanya akan disediakan buat kembarannya, Lexus LX," tulis akun @ber.kendara, sebagaimana dikutip Tempo hari ini.

Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi otomatis 10 kecepatan yang menghasilkan langkah gigi yang lebih kecil dan rasio roda gigi yang lebih luas.

Kabarnya, Toyota Land Cruiser 300 ini akan diluncurkan pada akhir 2021 atau awal 2022. Sayangnya belum diketahui berapa harga SUV tangguh ini, terlebih pada Oktober mendatang pemerintah akan menerapkan struktur pajak barang mewah yang ditentukan berdasarkan emisi.

