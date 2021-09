Kasus Pencurian Mobil di AS Meningkat 11,8 Persen Selama Pandemi

TEMPO.CO, Jakarta - Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) merilis data baru terkait kasus pencurian kendaraan bermotor di AS. Selama 2020, tercatat ada kenaikan kasus pencurian mobil hingga 11,8 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Melansir laman Hindustan Times hari ini, Rabu, 29 September 2021, data FBI menjelaskan bahwa penangkapan kasus ini di AS mencapai 25 orang per 100.000 penduduk pada 2020. Secara keseluruhan, ada sekitar 61.000 penangkapan atas kasus pencurian kendaraan bermotor di AS.

Sebagian besar tersangka dalam kasus pencurian mobil ini merupakan laki-laki berusia 25 sampai 29 tahun. Namun menariknya, ada enam tersangka, yang ditangkap tahun lalu, masih berusia di bawah 10 tahun.

Menurut FBI, mobil yang paling banyak diincar pencuri merupakan model-model tua. Mobil jadul sering menjadi mangsa kriminal karena sebagian besar hasil curian itu akan dijual dalam beberapa bagian terpisah.

Sementara menurut Biro Kejahatan Asuransi Nasional AS (NICB), mobil yang paling sering jadi target pencurian adalah sedan keluarga dan SUV. Sementara model mobil sport yang punya harga mahal cenderung tidak diincar, karena tipe ini dibekali dengan fitur keamanan kelas atas.

NICB juga merilis merek-merek mobil beserta modelnya yang sering dicuri di Amerika Serikat. Mobil-mobil tersebut antara lain Toyota Camry, Toyota Corolla, Nissan Altima, GMC Sierra dan Dodge Pickup.

DICKY KURNIAWAN | HINDUSTAN TIMES