Mobil James Bond Terhebat Lotus Esprit, Bisa Jadi Kapal Selam

Reporter: Non Koresponden

Ini adalah favorit semua orang, mobil James Bond Lotus Esprit dalam film 'The Spy Who Loved Me'. telegraph.co.uk.

TEMPO.CO, Jakarta James Bond memang diciptakan sebagai karakter pecinta mobil cepat, selain pendiam, keras, kejam, sinis, fatalistik, suka judi, serta golf.

Selama 58 tahun dia beraksi dalam 24 film mata-mata fiksi ciptaan Ian Flemming. Film Agen 007 James Bond ke-25, yang terbaru, No Time to Die telah muncul di layar perak yang dibintangi Daniel Craig.

Top Gear mengulas mobil-mobil yang digunakan enam pemeran James Bond sejauh ini: mengeksplorasi sejarah mobil-mobil tadi dan melakukan tes semi-ilmiah, tetapi mayoritas subjektif.

Pada era 1970-an, pemeran James Bond kala itu, Roger Moore, menggeber mobil sport Lotus Esprit dalam film The Spy Who Loved Me.

CEO Tesla Inc. Elon Musk rela membayar hampir USD 1 juta untuk salah satu mobil properti Lotus Esprit dalam lelang pada 2013.

Mobil Lotus Esprit yang dipakai di film "The Spy Who Loved Me" terlihat seperti mobil masa depan. mobil ini bisa beruah menjadi kapal selam. Bbc.co.uk

Mobil sport Lotus Esprit didesain oleh Giorgetto Giugiaro dan Colin Chapman, lantas James Bond yang mengoperasikannya menjadi kapal selam.

PR Lotus Don McLauchlan yang memarkir prototipe Lotus Esprit tanpa lencana di luar kantor produksi Bond di Studio Pinewood, Buckinghamshire, Inggris, pada 1976.

Mobil itu pun dipinang menjadi tunggangan Agen 007 Inggris tersebut.

Lotus memasok dua mobil, tujuh bodyshell, berbagai suku cadang, dan test driver Roger Becker. McLauchlan memperkirakan total biaya kala itu sekitar 17.500 Pounds Sterling atau 105.000 Pounds Sterling saat ini.

Perry, Oceanographics yang berbasis di Florida, AS, dipekerjakan untuk membuat Lotus Esprit menjadi "kapal selam."

Mobil itu dinamai Wet Nellie dengan empat baling-baling untuk gerakan maju yang ditenagai baterai. Mantan prajurit Navy SEAL AS bernama Don Griffin dilibatkan untuk mengendalikan Lotus Esprit di bawah air.

Lotus Esprit James Bond di daratan berkekuatan hanya 160 bhp bermesin 4 silinder 2.0 liter di bagian belakang.

JOBPIE | TOP GEAR

