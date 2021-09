Britney Spears, Sidang Gugatan, dan Cerita Koleksi Mobil Mewah

TEMPO.CO, Jakarta — Britney Spears baru saya menang dalam persidangan di AS atas sang ayah yang telah mengendalikan hidupnya selama 13 tahun.

Putusan sidang pada Rabu, 29 September 2021 waktu setepat tersebut muncul setelah tiga bulan permohonan gugatan Britney atas ayahnya, Spears, yang dinilai bersikap kasar.

Berdasarkan Forbes pada 2002, bintang musik pop itu disebut sebagai selebritas paling berpengaruh di dunia, dengan pendapatan sekitar USD 40 juta per tahun sebelum pajak dan biaya.

Britney Spears tentu saja memiliki koleksi mobil mewah yang sering muncul di dunia maya dengan berbagai cerita. Berikut ini daftarnya:

1. Ferrari 360 Modena

Pada 2001, Britney Spears pernah mengalami kecelakaan dan merogoh kocek USD 25.000 untuk memperbaiki mobil sport tersebut. Lalu pada 2006, mobilnya mogok dan membuat papparazi sampai membantu mendorong dan menemani Britney Spears sampai polisi datang.

2. BMW 328i

Mobil berwarna putih ini menjadi salah satu dari pilihan Britney Spears dalam koleksi kendaraan pribadinya. Dirinya mengaku sangat puas dengan pilihannya dari 3 Series, yang berkisar dari USD 37.000 hingga 50.000.

3. Mercedes-Benz CLK

Mobil Mercedes-Benz CLK berwarna hitam ini menjadi mobil yang paling sering dikendarainya. Tahun 2011 Britney menjual kendaraan ini melalui Ebay dan diperkirakan saat ini model keluaran tahun 2009 tersebut dapat diperoleh seharga USD 6.000 hingga 18.000.

4. Maserati Gran Turismo

Tahun 2015, dirinya telihat membawa Maseratinya untuk mengelilingi LA dengan kakak laki-lakinya, Bryan, dan putrinya, Lexie, setelah pertunjukan di Las vegasnya.

Britney Spears memiliki Turismo berwarna putih dan warna hitam yang dikemudikannya dengan perkiraan pembelian di Juli 2015 seharga USD 200.000.

Mobil Maserati Britney muncul pula di salah satu cuplikan lagunya dengan lirik “Work B***h,” she sings, “You want a Maserati? You better work, b****.”

5. Jaguar XK

Mobil berwarna putih milik Britney Spears ini dibelinya dengan harga sekitar USD 85.000. Dilengkapi mesin V8 5,0 liter, 385-hp, dan jaguar XK dapat berakselerasi dari 0-60 km dalam 4,2 detik.

Disebutkan bahwa Britney yang memiliki “gaya” menjadikan pilihan XK yang tampil dengan lebih klasik dengan utama dari mobil yang konvertibel.

Britney Spears pun memiliki berbagai model mobil mewah lain, mulai Mercedes-Benz G 55 AMG, Ferrari Repo’d, Mercedes-Benz SL 65, hingga mobil mini Smart Car.

HEDWIGE | HOT CARS | FORBES | THE GUARDIAN | JOBPIE

