New Peugeot 3008 dan 5008 SUV Facelift Sudah di Indonesia, Lihat Harganya

TEMPO.CO, Jakarta — Hari ini Peugeot Indonesia meluncurkan mobil varian terbaru Peugeot 3008 dan 5008 Facelift untuk pasar nasional.

Di bawah naungan PT Astra Peugeot, New Peugeot 3008 dan Peugeot 5008 SUV mendapatkan penyegaran wajah yang semakin modern dan agresif.

Kedua model itu terdiri SUV Peugeot 3008 dan 5008 Allure Plus dan SUV Peugeot 3008 dan 5008 Active.

“Menjejaki sukses versi Allure Plus, varian terbaru Peugeot 3008 dan 5008 diharapkan mendapatkan respons positif dari konsumen Indonesia," kata Chief Executive Asta Peugeot Rokky Irvayandi dalam virtual launching melalui Zoom hari ini, Jumat, 1 September 2021.

Tampilan depan Peugeot 3008 keluaran 2020 bermesin hybrid. FOTO: Top Gear

SUV New Peugeot 3008 akan mengaspal di Indonesia dengan harga mulai Rp 590 juta (on the road) untuk varian Active dan Rp 720 juta untuk varian Allure Plus.

Adapun SUV Peugeot 5008 Active akan ditawarkan mulai Rp 645 juta (on the road) dan Rp 775 juta (on the road) untuk varian Allure Plus.

Tampilan lampu LED depan terintegrasi dengan DRL yang memanjang secara vertikal hingga ke bagian bumper, terlihat seperti taring seekor singa. Ada grill yang melebar dan tampil frameless menyatu dengan bumper yang sangat memberikan kesan agresif dan mewah.

Varian Allure Plus akan menjadi spesial dengan desain terbaru berbentuk tiga dimensi futuristik. Interior mobil tersebut juga dilengkapi dengan sisi layar multimedia tengah berukuran 10 inci yang dapat dihubungkan dengan Apple atau Android.

Kedua mobil SUV Peugeot facelift tersebut akan dilengkapi dengan teknologi active blind spot detections dengan lane departure warning. Teknologi itu membuat mobil tetap berada di dalam garis jalan meski pengemudi tidak sedang konsentrasi.

HEDWIGE | JOBPIE

Baca: Ini Beda Peugeot 5008 yang Dijual di Indonesia dan Eropa