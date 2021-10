Hadir di Pameran GIIAS 2021, Toyota Bakal Perkenalkan Avanza Baru?

Perkiraan desain Toyota All New Avanza. (Foto: Instagram/@bagastriakbar)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) mengonfirmasi akan hadir dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Dalam pameran tahunan ini, akankah Toyota memperkenalkan mobil barunya, yakni All New Avanza?

Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandi mengatakan bahwa Toyota akan memamerkan sejumlah produknya dalam GIIAS 2021. Sayangnya saat ditanya soal kehadiran Avanza terbaru, Anton enggan memberikan komentar banyak.

"Iya rencana kita akan join di GIIAS 2021. Nanti info detail kami akan share. (Soal Avanza terbaru) saya belum bisa komentar ya," kata Anton saat dihubungi Tempo hari ini, Jumat, 8 Oktober 2021.

Rumor kehadiran All New Avanza di Indonesia saat ini kian santer dengan beberapa bocoran yang mencuat. Misalnya, bocoran soal terdaftarnya mobil baru Toyota yang diduga All New Avanza dalam dokumen Permendagri No. 40 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.

Dalam data tersebut, tercantum mobil yang diduga Avanza terbaru ini akan hadir dalam dua pilihan mesin, yakni 1.300 cc dan 1.500 cc. Harga dasar dari mobil terbaru ini berkisar Rp 164.850.000 hingga Rp 238.350.000. Namun harga tersebut merupakan harga dasar dan belum dikenai sejumlah biaya tambahan dan pajak.

Kemudian sosial media juga turut diramaikan dengan beberapa gambar render dari tampilan All New Avanza. Sebut saja render yang dibuat oleh pengguna Instagram, @bagasatriakbar.

Render tersebut memperlihatkan tampilan depan All New Avanza yang sekilas mirip Toyota Raize. Bagian grilnya terlihat memanjang ke bawah, hanya saja gril Avanza baru ini sedikit melebar di bagian bawah.

Rumor kehadiran Toyota Avanza terbaru ini sebenarnya sudah ramai sejak tahun lalu. Apalagi mobil ini terakhir kali mendapatkan penyegaran pada 2011, yang artinya sudah 10 tahun Avanza belum mendapatkan perubahan mayor. Besar kemungkinan mobil baru ini akan diluncurkan di ajang GIIAS pada November 2021.

Sebagai informasi, GIIAS 2021 dijadwalkan digelar bulan depan, pada 11-21 November. Gaikindo sendiri sebagai pihak penyelenggara, saat ini sedang mengurus izin pelaksanaan pameran tahunan ini.

