Ikut Serta di GIIAS 2021, Ini Daftar Mobil Daihatsu yang Akan Dipamerkan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) akan hadir dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2021. Dalam pameran tahun ini, Daihatsu akan memajang seluruh model mobilnya yang tengah dipasarkan di Indonesia.

"Tidak ada persiapan lebih, masih sesuai schedule. Semua model yang dijual akan dipamerkan, kecuali Gran Max," kata Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor, Amelia Tjandra saat dihubungi Tempo hari ini, Jumat, 8 Oktober 2021.

Adapun model-model mobil Daihatsu yang saat ini dipasarkan di Tanah Air antara lain, Rocky, Ayla, Sigra, Grand New Xenia, All New Sirion, Luxio, hingga yang terbaru All New Daihatsu Terios.

Namun saat ditanya soal kehadiran All New Xenia di GIIAS 2021, Amelia tidak memberikan komentar sedikitpun. Beberapa waktu lalu, Amelia juga sempat mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi beberapa gambar render yang beredar terkait tampilan Xenia baru ini.

"Saya beri apresiasi yang luar biasa soal gambar-gambar yang beredar. Tapi untuk tampilan aslinya seperti apa dan waktu peluncurannya akan segera kami beri tahu," kata Amelia.

Sejumlah kabar beredar, Xenia baru akan meluncur sekitar bulan November hingga Desember 2021. Sayangnya, Daihatsu masih menutup rapat keran informasi terkait Xenia baru ini. Bahkan Amelia juga memberi isyarat bahwa MPV terbaru mereka kemungkinan besar tidak akan diluncurkan di GIIAS 2021.

Baca: Hadir di Pameran GIIAS 2021, Toyota Bakal Perkenalkan Avanza Baru?