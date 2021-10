Ferrari SF90 Spider Masuk Indonesia, Convertible Berperforma Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Eurokars Prima Utama--distributor resmi mobil Ferrari di Indonesia--memboyong Ferrari SF90 Spider ke Tanah Air. Mobil itu diperkenalkan kepada publik di The Langham Hotel, Jakarta, 8 Oktober 2021. Model yang dipamerkan adalah model dengan warna spesial, Giallo Montecarlo. Warna ini hanya terdapat di SF90 Spider.

General Manager Eurokars Prima Utama, Nini Chiandra, mengatakan bahwa Ferrari SF90 Spider akan dipamerkan di The Langham selama 3 hari ke depan. “Selanjutnya akan dipindahkan ke showroom Ferrari di Jakarta hingga akhir bulan,” kata Nini saat ditemui Tempo di lokasi pameran.

Menurut Nini, SF90 Spider yang didatangkan ke Jakarta kali ini merupakan unit show yang tidak dapat digunakan untuk test drive. Selain itu, mobil itu harus dikembalikan ke Italia, markas Ferrari, pada awal November 2021.

Ferrari SF90 Spider, Jakarta, 8 Oktober 2021. TEMPO/Wawan Priyanto

Nini tidak dapat memastikan kapan unit tersebut dapat sampai ke tangan konsumen. Hanya saja, kata dia, konsumen di Indonesia sudah dapat melakukan pemesanan. “Untuk delivery, kami harus memastikan kuota yang tersedia untuk Indonesia,” katanya.

Bagaimana dengan harganya? Nini enggan menjawab soal harga untuk SF90 Spider. Hanya saja, dia menyebut bahwa harganya lebih mahal dibanding SF90 Stradale yang sudah lebih dulu diluncurkan di Indonesia.

“Kalau harga ini terus terang saya tidak bisa memperkirakan karena setiap konsumen pasti memiliki selera yang berbeda. Beda konsumen, beda detail mobilnya, bisa custom. Jadi harganya akan berbeda-beda,” tutur dia.

Ferrari SF90 Spider diluncurkan secara virtual langsung dari markas mereka di Maranello, Italia, pada 12 November 2020. Ini adalah mobil cabriolet Plug-in Hybrid Vehicle (PHEV) super kencang.

SF90 Spider dibekali mesin pembakaran internal berkonfigurasi V8, 4.0 liter twin turbo dengan tiga motor listrik. Mesin bensinnya sanggup menghasilkan daya 780 Cheval-Vapeur (setara 769 hp) pada 7.500 rpm dan torsi maksimum 800 Nm pada 6.000 rpm.

Ferrari SF90 Spider, Jakarta, 8 Oktober 2021. TEMPO/Wawan Priyanto

Sedangkan motor listriknya menghasilkan daya 162 kW dengan mode berkendara listrik (murni) sejauh 25 kilometer. Total gabungan daya dari mesin pembakaran internal dengan motor listrik mencapai 1.000 cv (setara 986 hp).

Menariknya, tenaga super ini disalurkan ke roda penggerak melalui girboks berteknologi F1 8-speed dual clutch, AWD, electric front axle. Dengan teknologi tersebut, SF90 Spider dapat berakselerasidari 0-100 kilometer per jam hanya dalam waktu 2,5 detik! 0-200 km per jam 7,0 detik, dengan kecepatan maksimum mencapai 340 km per jam. SF90 Spider juga layak menyandang gelar Ferrari PHEV terkencang dengan rekor putaran di Fiorano 79,5 detik.

Meski mobil ini mengusung teknologi PHEV, tetapi Ferrari tetap mempertahankan suara khas mobil super. Begitu mesin dinyalakan, suara tetap merdu terdengar di telinga. SF90 Spider di Italia ditawarkan dengan harga mulai 473.000 Euro atau setara Rp 7,778 miliar (kurs saat ini 1 Euro = 16.444).

Ferrari SF90 Spider, Jakarta, 8 Oktober 2021. TEMPO/Wawan Priyanto

Seperti halnya SF90 Stradale, Ferrari SF90 Spider juga tersedia dengan opsi spesifikasi tambahan bagi pemilik yang ingin memiliki performa lebih kencang. Produsen asal Italia ini menyediakan paket Assetto Fiorano, mencakup daftar upgrade eksklusif yang membedakannya dari mobil standar.

Paling tidak Anda dapat memesan peredam kejut Multimatic yang berasal dari pengalaman balap GT Ferrari dan dioptimalkan untuk penggunaan trek. Lainnya termasuk penggunaan bahan berperforma tinggi (seperti serat karbon dan titanium) yang telah memangkas bobot mobil hingga 21 kg, spoiler belakang serat karbon dan ban Michelin Pilot Sport Cup 2 road-homologated yang dirancang untuk meningkatkan performa lintasan di lintasan balap.

Spesifikasi teknis Ferrari SF90 Spider:

INTERNAL COMBUSTION ENGINE Type: V8 - 90° - turbo - dry sump Overall displacement: 3990 cc Bore and stroke: 88 mm x 82 mm Max. power output: 780 cv at 7500 rpm Max. torque: 800 Nm at 6000 rpm Max. engine speed: 8000 rpm Compression ratio: 9.4:1

ELECTRIC MOTORS eDrive max. power output: 162 kW eDrive max. range: 25 km Battery capacity: 7.9 kWh

DIMENSIONS AND WEIGHT Length: 4704 mm Width: 1973 mm Height: 1191 mm Wheelbase: 2649 mm Front track: 1679 mm Rear track: 1652 mm Dry weight: 1670 kg Dry weight/power: 1.67 kg/cv Weight distribution: 45% front / 55% rear Boot capacity: 74 litres Fuel tank capacity: 68 litres (11 reserve)

TRANSMISSION AND GEARBOX F1 eight-speed dual-clutch gearbox, AWD, electric front axle Electronic controls: eSSC: E4WD (eTC, e-Diff3), SCME-Frs, FDE 2.0, EPS; high performance ABS/EBD with energy recovery

PERFORMANCE Max. combined power output: 1000 cv (735 kW) 0-100 km/h: 2.5 s 0-200 km/h: 7.0 s 100-0 km/h: < 29.5 m Max. speed: 340 km/h Lap time at Fiorano: 79.5 s



