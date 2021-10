Ini Spesifikasi Lengkap Mercedes-AMG Sedan dan Crossover Terbaru

Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBID) meluncurkan dua model AMG terbaru, yakni New Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan dan Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC pada Sabtu, 9 Oktober 2021. FOTO: Tempo/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua model terbaru Mercedes-AMG melengkapi produk-produk AMG di segmen high-performance.

Keduanya adalah sedan New Mercedes-AMG A 35 4MATIC dan crossover Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC yang diluncurkan hari ini, Sabtu, 9 Oktober 2021.

"Kami semakin bangga karena dua model baru high-performance AMG ini dirakit oleh rekan–rekan kami di PT Mercedes-Benz Indonesia," kata President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun dalam acara AMG Track Day di Sirkuit Sentul, Bogor, hari ini.

New Sedan Mercedes-AMG A 35 4MATIC dan Crossover Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC dibekali mesin yang sama, yakni mesin turbo empat silinder 2.0 liter yang menghasilkan tenaga 306 HP dan torsi 400 Nm.

AMG A 35 mampu berakselerasi dari kecepatan 0-100 km/jam dalam waktu 4,8 detik, sedangkan AMG GLA 35 dalam 5,1 detik.

Sedan AMG A 35 4MATIC menampilkan radiator grille dengan louvres kembar, apron depan AMG Line dengan flics pada saluran masuk udara. Pemisah bagian depan dan elemen trim krom berwarna perak menjadi ciri khas desain AMG.

Masuk ke bagian kabin, mobil ini dilengkapi sistem multimedia Mercedes-Benz User Experience. Terdapat dua layar yang menyatu di bawah satu penutup kaca yang menampilkan informasi kendaraan dan sistem hiburan.

Nah, mobil jenis crossover AMG GLA 35 4MATIC memiliki kisi-kisi di saluran masuk udara luar dan splitter depan berwarna krom perak dan ada juga opsional berwarna hitam. Kemudian velg menggunakan light-alloy 5-twin-spoke 19-inci berwarna abu-abu tantalum.

Bagian belakangnya didominasi apron dengan sisipan diffuser baru, spoiler lip AMG pada spoiler atap, dan dua pipa knalpot di kiri dan kanan.

Interior crossover ini dilengkapi panel yang sepenuhnya digital dengan sistem infotainment Mercedes-Benz User Experience (MBUX).

Joknya dilapisi kulit buatan ARTICO/DINAMICA microfibre berwarna hitam dengan jahitan berwarna merah, serta sabuk pengaman yang juga berwarna merah. Trim kabinnya terbuat dari serat karbon dan ventilasi udaranya berbentuk bulat merah.

Mercedes-Benz Indonesia memasarkan New Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan dan Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC dengan harga masing-masing Rp 995 juta dan Rp 1,105 miliar off the road Jakarta.

