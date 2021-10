Daftar Mobil Mercedes-Benz Terlaris 2021, SUV Masih Mendominasi

Pekerja berada di samping mobil New GLC Mercedes-Benz yang selesai dirakit di pabrik Mercedes-Benz Indonesia di Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Selasa 10 Desember 2019. New GLC dan New GLE mewujudkan kesuksesan berkesinambungan rangkaian model SUV Mercedes-Benz yang akan tersedia di dealer resmi Mercedes-Benz kuartal pertama tahun 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat