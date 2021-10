All New Yamaha NMAX 155 Connected ABS, Begini Cara Kerja TCS Skutik Ini

All New NMAX 155 Connected/ABS.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak pertama kali diperkenalkan pada akhir 2019, motor All New Yamaha NMAX 155 Connected ABS hadir sebagai skuter matik MAXI yang dibekali sejumlah teknologi dan fitur keselamatan terkini.

Salah satu teknologi pada skuter matik ini adalah fitur keselamatan Traction Control System (TCS).

Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Antonius Widiantoro mengatakan All New Yamaha NMAX 155 Connected ABS menjadi skutik pertama di kelas 150-160 cc yang menggunakan fitur TCS ini.

"Khusus untuk TCS sendiri, fitur yang banyak dijumpai pada motor berkapasitas mesin besar ini mampu menjaga traksi ban tetap optimal sehingga pengendara tidak perlu khawatir ketika melintasi permukaan jalan yang licin,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 12 Oktober 2021.

Fitur Traction Control System berfungsi mencegah ban motor belakang kehilangan traksi atau selip saat motor sedang berakselerasi di permukaan jalan yang licin.

Cara kerja fitur ini memanfaatkan perangkat speed sensor yang membaca kecepatan putaran roda depan maupun belakang.

Saat sensor ini mendeteksi adanya perbedaan kecepatan antara ban depan dan belakang, informasi tersebut akan dikirimkan ke ECU dan kemudian ECU akan merespon dengan mengurangi putaran mesin.

Pengurangan kecepatan ini akan dilakukan dengan dua cara, yaitu memundurkan waktu pengapian (ignition delay) dan mengurangi suplai bensin ke ruang pembakaran.

Pada mode setelan pabrik, fitur TCS pada skutik All New Yamaha NMAX 155 Connected ABS berada dalam kondisi menyala atau aktif. Namun pengendara dapat mematikan fitur ini dengan cara menekan tombol switch control yang berada di kiri setang.

Setelah menekan tombol tersebut, akan muncul pilihan On dan Off pada layar speedometer skuter matik atau skutik All New Yamaha NMAX 155 Connected ABS.

