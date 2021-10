Lexus LX 600 Segera Diboyong ke Indonesia, LIhat Harga Dasar SUV Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Lexus LX 600 melakoni world premiere atau debut dunianya pada hari ini, Kamis, 14 Oktober 2021. Setelah dirilis secara global, model terbaru SUV Lexus LX ini kabarnya segera dihadirkan di Indonesia.

Rencana ehadiran LX 600 di Indonesia bocor setelah data SUV terbaru ini terdaftar dalam dokumen Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.

Dalam beleid tersebut terlihat mobil SUV Lexus LX 600 di Indonesia hadir tiga model, yakni LX 600 4x4 A/T, LX 600 F-Sport 4x4 A/T, dan LX 600 VIP 4x4 A/T.

Ketiga model ini sudah memiliki Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dari pemerintah. Namun NJKB tersebut merupakan harga dasar dan belum dikenai sejumlah biaya tambahan dan pajak.

Harga SUV LX 600 berdasarkan NJKB sebesar Rp 1.896.000.000 untuk model LX600 4x4 A/T, sedangkan model LX600 F-Sport 4x4 A/T dan LX600 VIP 4x4 A/T masing-masing Rp 1.910.000.000 dan Rp 1.941.000.000.

Model VIP 4x4 A/T menjadi model Lexus LX600 termahal di Indonesia.

Mobil ini baru mulai dipasarkan di Jepang dan Amerika Serikat pada awal 2022. Tapi belum ada kejelasan kapan mengaspal di Indonesia.

SUV Lexus LX 600 dibangun menggunakan basis yang sama dengan Toyota Land Cruiser 300, namun dengan styling khas Lexus. Ada sejumlah pembaruan fitur yang lebih mewah.

Mobil ini menggunakan platform TNGA-F dan mengusung kontruksi body-in-frame sehingga bobotnya berkurang hingga 200 kg dan kekakuan bodi yang lebih tinggi.

Dari sektor dapur pacu, Lexus LX 600 ini dibekali mesin bensin twin-turbo V6 3,5 liter yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 415 PS dan torsi 650 Nm. Mesin ini juga menggunakan D-4ST (direct-injection 4-stroke turbo) yang diklaim lebih hemat bahan bakar dan jambakan torsi di kecepatan rendahnya sangat responsif.

