Kisaran Harga Ideal Toyota Avanza Veloz Terbaru

Perkiraan desain Toyota All New Avanza. (Foto: Instagram/@bagastriakbar)

TEMPO.CO, Jakarta - Foto-foto mobil yang diduga sebagai Toyota Avanza Veloz terbaru beredar di sosial media sejak Sabtu, 16 Oktober 2021. Kemungkinan besar, Avanza Veloz terbaru ini akan diluncurkan sebelum atau bertepatan dengan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada 11-21 November 2021.

Ada yang menarik dari foto-foto Avanza Veloz terbaru yang bocor di internet. Model ini benar-benar mengalami ubahan yang revolusioner. Setidaknya, kita bisa menebak bahwa Avanza Veloz terbaru dibangun dari platform mobil konsep DN Multisix yang pernah dipamerkan di GIIAS dan Tokyo Motor Show 2017.

Dari penelusuran Tempo, Avanza Veloz terbaru juga akan dibekali dengan segudang fitur mutakhir. Salah satunya adalah Toyota Safety Sense, teknologi keselamatan canggih yang dikembangkan Toyota. Dan masih banyak lagi fitur-fitur canggih pada model ini. Tentunya, semakin tinggi varian, semakin banyak punya fitur yang diaplikasikan.

Lantas, berapa harga ideal untuk Avanza Veloz terbaru? Sampai saat ini belum ada informasi apapun dari PT Toyota Astra Motor (TAM) soal generasi terbaru dari Avanza ini. Baik dari sisi spesifikasi hingga harga jual. Namun sebagai gambaran, saat ini Avanza dipasarkan dalam dua trim, Avanza reguler dan Veloz.

Veloz selama ini masih menyandang nama Avanza di depannya. Sedangkan foto-foto terbaru yang beredar, tidak ada nama Avanza, melainkan hanya Veloz. Besar kemungkinan Toyota akan memisahkan antara Avanza dengan Veloz.

Kembali ke soal harga. Saat ini Avanza dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 187,6 juta hingga Rp 216,5 juta. Sedangkan Veloz dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 221,4 juta hingga Rp 243,8 juta. Sedangkan Toyota Rush, dipasarkan dengan harga mulai Rp 245,5 juta hingga 266,2 juta.

Dengan sejumlah ubahan yang revolusioner pada Avanza, besar kemungkinan akan terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Toyota bisa bermain dalam range harga yang cukup luas. Model termurah kemungkinan besar tetap akan dijual di angka Rp 200 jutaan, harga yang tergolong cukup tinggi peminatnya di Indonesia. Sedangkan tipe tertingginya, masih berada di bawah Rp 300 jutaan.

Harga ini juga akan beririsan dengan Toyota Raize, yang dipasarkan dengan harga mulai Rp 202,7 juta hingga Rp 265,9 juta. Nah, tipe tertinggi Raize ini sudah dibekali dengan teknologi keselamatan canggih Toyota Safety Sense. Masuk akal juga Avanza Veloz terbaru ini akan dipasarkan pada rentang harga Rp 200 jutaan hingga di bawah Rp 300 jutaan. Pasar yang memang paling laris di Indonesia.

Jika benar demikian, maka Avanza Veloz terbaru akan menjadi salah satu bintang pameran selain All New Honda BR-V yang sudah lebih dahulu diperkenalkan, Mitsubishi Xpander Facelift yang videonya juga bocor di sosial media, kemudian Hyundai Stargazer yang saat ini rajin menjalani pengujian di jalan raya di Indonesia.





Harga New Avanza per 1 Oktober 2021:

1.3 E STD M/T Rp 187.600.000

1.3 E STD A/T Rp 197.900.000

1.3 E M/T Rp 189.900.000

1.3 E A/T Rp 200.200.000

1.3 G M/T Rp 206.700.000

1.3 G A/T Rp 216.500.000

Veloz GR Limited Edition

1.3 M/T GR LImited Edition Rp 221.400.000

1.3 A/T GR Limited Edition Rp 232.200.000

1.5 M/T GR Limited Edition Rp 232.800.000

1.5 A/T GR Limited Edition Rp 243.800.000

Harga Toyota Raize:

1.0T G M/T ONE TONE 219.900.000

1.0T G M/T TWO TONE 222.200.000

1.0T G CVT ONE TONE 233.100.000

1.0T G CVT TWO TONE 235.400.000

1.0T GR CVT ONE TONE 244.700.000

1.0T GR CVT TWO TONE 247.000.000

1.0T GR CVT TSS ONE TONE 263.700.000

1.0T GR CVT TSS TWO TONE 265.900.000

1.2 G M/T ONE TONE 202.700.000

1.2 G CVT ONE TONE 215.800.000

Toyota Rush

1.5 G M/T 245.500.000

1.5 G A/T 255.200.000

1.5 S M/T GR SPORT 256.600.000

1.5 S A/T GR SPORT 266.200.000

