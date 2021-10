Pajak Karbon Diberlakukan, Harga Toyota Fortuner Turun Rp 50 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Pajak karbok yang diberlakukan mulai 16 Oktober 2021 berimbas pada sejumlah harga mobil. Salah satunya adalah harga Toyota Fortuner model tertentu yang mengalami penurunan.

Dalam daftar harga terbaru yang diterima Tempo, tiga varian Fortuner mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Ketiga varian itu adalah Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Sport, Fortuner 2.4 G 4x4 A/T, dan Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa pajak karbon yang diberlakukan memang berimbas pada harga sejumlah model Toyota. "Ada yang naik, ada juga yang turun," kata Anton kepada Tempo, Selasa, 19 Okotber 2021.

Untuk harga Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Sport, semula adalah Rp 605,2 juta. Harga baru setelah pemberlakukan pajak karbon adalah Rp 555 juta, atau turun Rp 50,2 juta. Sementara itu, Fortuner 2.4 G 4x4 A/T semula dijual dengan harga Rp 606,8 juta. Harga baru per 16 Oktober 2021 adalah 565,4 juta, atau turun Rp 41,4 juta. Sedangkan Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T yang semula dijual Rp 676,6 juta, kini turun menjadi Rp 630,5 juta atau susut Rp 46,1 juta.

Sedangkan model Fortuner lainnya mengalami kenaikan harga antara Rp 8,4 juta hingga Rp 9,2 juta.

Pemerintah resmi memberlakukan penghitungan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan emisi yang dihasilkan alias carbon tax (pajak karbon) sejak Sabtu, 16 Oktober 2021. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang pengenaan tarif PPnBM pada kendaraan bermotor.

Berikut ini daftar lengkap harga Toyota Fortuner per 16 Oktober 2021:

Tipe Harga lama Harga baru Selisih Fortuner 2.4 G 4x2 M/T Rp 484.600.000 Rp 493.000.000 Rp 8.400.000 Fortuner 2.4 G 4x2 A/T Rp 500.900.000 Rp 509.700.000 Rp 8.800.000 Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T Rp 529.900.000 Rp 539.100.000 Rp 9.200.000 Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T GR Sport Rp 544.200.000 Rp 553.400.000 Rp 9.200.000 Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Sport Rp 605.200.000 Rp 555.000.000 (Rp 50.200.000) Fortuner 2.4 G 4x4 A/T Rp 606.800.000 Rp 565.400.000 (Rp 41.400.000) Fortuner 2.4 VRZ 4x4 A/T Rp 676.600.000 Rp 630.500.000 (Rp 46.100.000)

