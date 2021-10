Isuzu Konfirmasi All New MU-X dan All New D-Max Bakal Debut di GIIAS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mengonfirmasi akan meluncurkan dua mobil baru dalam pameran GIIAS 2021. Dua mobil tersebut adalah All New Isuzu D-Max dan All New Isuzu MU-X 4WD.

“Pada GIIAS 2021 kali ini, kami akan mempersembahkan Indonesian Premiere untuk All New Isuzu D-Max dan All New Isuzu MU-X 4WD. Kami tunggu kehadiran teman-teman semua pada 11 November 2021 di GIIAS,” kata Marketing Communication PT IAMI, Puti Annisa Moeloek dalam konferensi pers GIIAS 2021 hari ini, Kamis, 21 Oktober 2021.

Selain itu, dalam perhelatan GIIAS 2021, IAMI akan menampilkan dua mobil komersial Isuzu Giga dan Isuzu Elf. Kemudian Isuzu juga akan menghadirkan blind van terbarunya, yakni Traga, yang baru diluncurkan hari ini.

Rumor kehadiran Isuzu MU-X terbaru di Indonesia sebenarnya sudah mencuat sejak beberapa waktu lalu. Rumor tersebut semakin kuat dengan terlihatnya MU-X yang sedang uji jalan di salah satu jalan tol di Indonesia.

Isuzu MU-X terbaru ini yang juga merupakan generasi ketiga, pertama kali diluncurkan di Thailand. Sementara itu, Isuzu MU-X di Indonesia kemungkinan besar akan memiliki spesifikasi yang sama dengan versi Thailand.

Di Thailand sendiri, Isuzu MU-X hadir dalam dua varian mesin. Mesin pertama adalah mesin RZ4E-TC 1.900 cc turbo-diesel yang menghasilkan tenaga maksimal 150 HP dan torsi 350 Nm. Sedangkan mesin kedua adalah mesin 4JJ3-TCX 3.000 cc turbo-diesel yang menghasilkan tenaga 190 HP dan torsi 450 Nm.

MU-X generasi terbaru ini menggunakan basis yang sama dengan Isuzu D-Max dan dimensinya lebih besar dari generasi sebelumnya. Secara tampilan, mobil ini menampilkan gril besar dengan aksen krom yang dipadukan bersama lampu proyektor bi-LED. Sementara bagian belakangnya memiliki garis LED meliuk dan rekayasa rumah lampu buritan.

Soal harga, Isuzu mu-X yang menjadi rival bagi Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport ini dipasarkan di Thailand dengan banderol mulai dari 1.109.000 baht atau sekitar Rp 473 juta, hingga yang termahal seharga 1.579.000 baht atau sekitar Rp 673 juta.

