Minggu, 24 Oktober 2021
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Warm Up Moto3 Emilia Romagna: Andi Gilang P2, Mario Aji P20

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Editor:

Wawan Priyanto

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  • Andi Gilang. (Foto: Honda Team Asia)

    Andi Gilang. (Foto: Honda Team Asia)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Indonesia Andi Farid Izdihar tampil mengejutkan dalam sesi latihan (warm up) menjelang balap Moto3 Emilia Romagna di Sirkuit Misano, Italia, Minggu pagi waktu setempat, 24 Oktober 2021. Andi Gilang (Honda Team Asia) berada di posisi kedua tercepat dengan catatan waktu 1 menit 49,576 detik.

    Sesi latihan Minggu pagi berlangsung dalam cuaca cerah, namun trek masih lembab dan basah setelah semalaman diguyur hujan.

    Posisi pertama ditempati calon kuat juara dunia Moto3, Pedro Acosta (Spanyol/Red Bull KTM Ajo) dengan waktu tercepat 1 menit 49,444 detik.

    Sedangkan pembalap debutan asal Indonesia lainnya, Mario Suryo Aji (Mario Aji) berada di posisi ke-20 dengan waktu terbaik yang ia raih adalah 1 menit 51,660 detik. Mario Aji tampil sebagai pembalap wild card bersama Honda Team Asia.

    Sedangkan tim Indonesian Racing Gresini Moto3 hanya diperkuat satu pembalapnya yakni Jeremy Alcoba. Di sesi warm up ini, Alcoba berada di peringkat terakhir. Sedangkan rekan setim Alcoba, Gabriel Rodrigo (Argentina) belum pulih dari cidera setelah terjatuh di seri Misano September lalu.

    Andi Gilang pada balapan nanti sore akan start dari posisi 15. Ini adalah posisi start terbaik yang diraih Andi Gilang sepanjang musim ini. Sedangkan Mario Aji akan memulai balapan dari posisi start ke-23.

    Hasil Lengkap Sesi Warm Up Moto3 Emilia Romagna:
    POSRIDERNATTEAMBIKETIME
    1Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(KTM)1m 49.444s
    2Andi Farid IzdiharINAHonda Team Asia(Honda)1m 49.576s
    3Andrea MignoITARivacold Snipers Team(Honda)1m 49.680s
    4Niccolò AntonelliITAAvintia VR46(KTM)1m 49.781s
    5Stefano NepaITABOE Owlride(KTM)1m 50.010s
    6Alberto SurraITARivacold Snipers Team(Honda)1m 50.014s
    7Riccardo RossiITABOE Owlride(KTM)1m 50.205s
    8Daniel HolgadoSPARed Bull KTM Tech 3(KTM)1m 50.231s
    9Ryusei YamanakaJPNCarXpert PruestelGP(KTM)1m 50.306s
    10Ayumu SasakiJPNRed Bull KTM Tech 3(KTM)1m 50.342s
    11Adrian FernandezSPASterilgarda Max Racing Team(Husqvarna)1m 50.378s
    12Izan GuevaraSPAGAVIOTA GASGAS Aspar Team(GASGAS)1m 50.522s
    13Carlos TataySPAAvintia Esponsorama Moto3(KTM)1m 50.599s
    14Jaume MasiaSPARed Bull KTM Ajo(KTM)1m 50.751s
    15Xavier ArtigasSPALeopard Racing(Honda)1m 50.979s
    16Romano FenatiITASterilgarda Max Racing Team(Husqvarna)1m 51.197s
    17David AlonsoCOLGAVIOTA GASGAS Aspar Team(GASGAS)1m 51.224s
    18Filip SalacCZECarXpert PruestelGP(KTM)1m 51.322s
    19Tatsuki SuzukiJPNSIC58 Squadra Corse(Honda)1m 51.401s
    20Mario AjiINAHonda Team Asia(Honda)1m 51.457s
    21Kaito TobaJPNCIP Green Power(KTM)1m 51.604s
    22Yuki KuniiJPNHonda Team Asia(Honda)1m 51.605s
    23Maximilian KoflerAUTCIP Green Power(KTM)1m 51.660s
    24Lorenzo FellonFRASIC58 Squadra Corse(Honda)1m 52.037s
    25Dennis FoggiaITALeopard Racing(Honda)1m 52.116s
    26Darryn BinderRSAPetronas Sprinta Racing(Honda)1m 52.351s
    27John McPheeGBRPetronas Sprinta Racing(Honda)1m 53.023s
    28Jeremy AlcobaSPAIndonesian Racing Gresini Moto3(Honda)1m 53.195s

    MOTOGP

    Baca juga: Hasil FP1 Moto3 Emilia Romagna: Mario Aji Posisi 4, Andi Gilang P6

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  • Andi Gilang
  • Moto3
  • Mario Aji
  • Andi Farid Izdihar
  • Mario Suryo Aji
  • Pedro Acosta
  • Jeremy Alcoba
  • Indonesian Racing Gresini Moto3

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