Warm Up Moto3 Emilia Romagna: Andi Gilang P2, Mario Aji P20

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Indonesia Andi Farid Izdihar tampil mengejutkan dalam sesi latihan (warm up) menjelang balap Moto3 Emilia Romagna di Sirkuit Misano, Italia, Minggu pagi waktu setempat, 24 Oktober 2021. Andi Gilang (Honda Team Asia) berada di posisi kedua tercepat dengan catatan waktu 1 menit 49,576 detik.
Sesi latihan Minggu pagi berlangsung dalam cuaca cerah, namun trek masih lembab dan basah setelah semalaman diguyur hujan.
Posisi pertama ditempati calon kuat juara dunia Moto3, Pedro Acosta (Spanyol/Red Bull KTM Ajo) dengan waktu tercepat 1 menit 49,444 detik.
Sedangkan pembalap debutan asal Indonesia lainnya, Mario Suryo Aji (Mario Aji) berada di posisi ke-20 dengan waktu terbaik yang ia raih adalah 1 menit 51,660 detik. Mario Aji tampil sebagai pembalap wild card bersama Honda Team Asia.
Sedangkan tim Indonesian Racing Gresini Moto3 hanya diperkuat satu pembalapnya yakni Jeremy Alcoba. Di sesi warm up ini, Alcoba berada di peringkat terakhir. Sedangkan rekan setim Alcoba, Gabriel Rodrigo (Argentina) belum pulih dari cidera setelah terjatuh di seri Misano September lalu.
Andi Gilang pada balapan nanti sore akan start dari posisi 15. Ini adalah posisi start terbaik yang diraih Andi Gilang sepanjang musim ini. Sedangkan Mario Aji akan memulai balapan dari posisi start ke-23.
|Hasil Lengkap Sesi Warm Up Moto3 Emilia Romagna:
|POS
|RIDER
|NAT
|TEAM
|BIKE
|TIME
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(KTM)
|1m 49.444s
|2
|Andi Farid Izdihar
|INA
|Honda Team Asia
|(Honda)
|1m 49.576s
|3
|Andrea Migno
|ITA
|Rivacold Snipers Team
|(Honda)
|1m 49.680s
|4
|Niccolò Antonelli
|ITA
|Avintia VR46
|(KTM)
|1m 49.781s
|5
|Stefano Nepa
|ITA
|BOE Owlride
|(KTM)
|1m 50.010s
|6
|Alberto Surra
|ITA
|Rivacold Snipers Team
|(Honda)
|1m 50.014s
|7
|Riccardo Rossi
|ITA
|BOE Owlride
|(KTM)
|1m 50.205s
|8
|Daniel Holgado
|SPA
|Red Bull KTM Tech 3
|(KTM)
|1m 50.231s
|9
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|CarXpert PruestelGP
|(KTM)
|1m 50.306s
|10
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Red Bull KTM Tech 3
|(KTM)
|1m 50.342s
|11
|Adrian Fernandez
|SPA
|Sterilgarda Max Racing Team
|(Husqvarna)
|1m 50.378s
|12
|Izan Guevara
|SPA
|GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|(GASGAS)
|1m 50.522s
|13
|Carlos Tatay
|SPA
|Avintia Esponsorama Moto3
|(KTM)
|1m 50.599s
|14
|Jaume Masia
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(KTM)
|1m 50.751s
|15
|Xavier Artigas
|SPA
|Leopard Racing
|(Honda)
|1m 50.979s
|16
|Romano Fenati
|ITA
|Sterilgarda Max Racing Team
|(Husqvarna)
|1m 51.197s
|17
|David Alonso
|COL
|GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|(GASGAS)
|1m 51.224s
|18
|Filip Salac
|CZE
|CarXpert PruestelGP
|(KTM)
|1m 51.322s
|19
|Tatsuki Suzuki
|JPN
|SIC58 Squadra Corse
|(Honda)
|1m 51.401s
|20
|Mario Aji
|INA
|Honda Team Asia
|(Honda)
|1m 51.457s
|21
|Kaito Toba
|JPN
|CIP Green Power
|(KTM)
|1m 51.604s
|22
|Yuki Kunii
|JPN
|Honda Team Asia
|(Honda)
|1m 51.605s
|23
|Maximilian Kofler
|AUT
|CIP Green Power
|(KTM)
|1m 51.660s
|24
|Lorenzo Fellon
|FRA
|SIC58 Squadra Corse
|(Honda)
|1m 52.037s
|25
|Dennis Foggia
|ITA
|Leopard Racing
|(Honda)
|1m 52.116s
|26
|Darryn Binder
|RSA
|Petronas Sprinta Racing
|(Honda)
|1m 52.351s
|27
|John McPhee
|GBR
|Petronas Sprinta Racing
|(Honda)
|1m 53.023s
|28
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Indonesian Racing Gresini Moto3
|(Honda)
|1m 53.195s
MOTOGP
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