Mercedes-Benz Indonesia Optimistis Penjualan Mobil di 2022 Naik 20 Persen

Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBID) meluncurkan dua model AMG terbaru, yakni New Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan dan Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC pada Sabtu, 9 Oktober 2021. FOTO: Tempo/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) optimistis penjualan mobil mereka di 2022 bertumbuh 20 persen.

Keyakinan ini sejalan dengan target Gaikindo yang menyebutkan market mobil nasional di tahun depan bisa tumbuh 20 persen dengan jumlah 900.000 unit.

Deputy Director Sales Operations & Product Management PT MBDI, Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan tahun depan pasar otomotif masih akan melanjutkan tren positif.

Tahun 2022 menjadi momentum market recovery pasca pandemi, namun dengan catatan tidak ada lagi lonjakan kasus Covid-19 dan tidak ada lockdown lagi.

"Tentunya kami ingin meraih pertumbuhan sejalan dengan forecast 20 persen. Tahun depan, sektor otomotif akan menjalani pemulihan, terlebih semakin tingginya tingkat vaksinasi," kata Kariyanto dikutip dari Bisnis.com hari ini, Senin, 25 Oktober 2021.

Dalam meraih pertumbuhan penjualan mobil di tahun depan, Mercedes-Benz Indonesia akan berfokus pada pemberian pelayanan terbaik bagi konsumen.

The best customer experience ini akan ditekankan pada sisi produk, pengalaman dari sisi pembayaran, after sales service, komunikasi, event, dan berbagai elemen strategi lain.

"Selain itu, digitalisasi juga akan tetap menjadi prioritas perusahaan di tahun depan," jelas Kariyanto.

Mercedes-Benz Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja penjualan mobil sebesar 30 persen pada kuartal ketiga 2021. Sampai September 2021, MBDI membukukan penjualan mobil 1.717 unit dan ditargetkan menyentuh double digit hingga akhir 2021.

DICKY KURNIAWAN | BISNIS.COM

Baca: Mercedes-Benz EQE Dirilis, Pesaing Baru Tesla Model S