Honda akan Merilis 2 Sedan Baru 28 Oktober, All New Civic dan City?

All New Honda Civic 2022. (Honda)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) akan meluncurkan mobil baru pada Kamis, 28 Oktober 2021. Kabar ini diketahui dari video teaser yang diunggah Honda Indonesia melalui akun Instagram resmi, @hondaisme, Senin, 25 Oktober 2021.

"Berkendara tidak seperti sebelumnya!" tulis Honda dalam unggahan video teaser tersebut, sebagaimana dikutip Tempo hari ini, Selasa, 26 Oktober 2021.

Video teaser tersebut memperlihat siluet dari mobil baru tersebut. Kemudian terlihat dua bentuk lampu belakang dari kedua sedan terbaru Honda ini. Lalu tercantum mobil baru ini akan diluncurkan pada 28 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB dan disiarkan melalui kanal YouTube Hondaisme.

Belum diketahui model apa yang akan diluncurkan oleh Honda. Namun Tempo memperkirakan mobil baru ini adalah All New Honda Civic dan All New Honda City Sedan. Kehadiran dua mobil baru ini bertepatan dengan pemberlakuan pajak khusus mobil senda yang dikeluarkan pemerintah. Dua model baru ini juga sudah dipasarkan di beberapa negara tetangga.

All New Honda Civic ini akan menjadi generasi ke 11 Civic dengan mengusung kode FE. Sedan ini pertama kali dirilis di Amerika Serikat pada April 2021 dan sudah dipasarkan juga di Thailand pada Agustus lalu.

Calon rival Toyota Corolla Altis di Indonesia ini akan diluncurkan dalam satu varian saja, yakni RS Sedan yang mengusung mesin 1.500 cc turbo. Sedangkan City Sedan sudah terlebih dahulu hadir di Thailand pada November 2019 dan kemungkinan baru akan diboyong ke Indonesia.

Sama dengan Civic, All New City sedan juga diperkirakan meluncur di Tanah Air dalam satu varian, yakni tipe E dengan mesin 1.500 cc. City sedan terbaru ini akan menemani kakaknya, City Hatchback yang sudah terlebih dulu dipasarkan di Indonesia.

Honda seperti memanfaatkan pajak khusus sedan yang dikeluarkan pemerintah dengan meluncurkan dua sedan terbarunya ini. Harga Civic dan City terbaru ini akan lebih murah berkat pajak sedan tersebut dan diprediksi harganya tidak akan terpaut jauh dari Honda City Hatchback RS.

Baca juga: Honda Civic Generasi 11 Diluncurkan di Thailand

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-installaplikasi Telegram terlebih dahulu.