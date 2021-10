All New Honda City dan Civic RS Rilis di Indonesia, Simak Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan dua mobil terbarunya, yakni All New Honda City dan All New Honda Civic RS hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021. Kedua sedan ini hadir dengan sejumlah pembaruan baik dari sisi desain, peningkatan performa mesin, hingga penambahan fitur-fitur terbaru.

"Ini adalah generasi kelima dari Honda City yang dirancang untuk meneruskan kesuksesan generasi terdahulunya dan Honda Civic ini merupakan generasi ke-11 yang hadir dengan tampilan sporty dan mewah serta dilengkapi dengan fitur safety terdepan, yaitu Honda Sensing," kata Business Innovation and Marketing & Sales PT HPM, Yusak Billy dalam acara peluncuran All New City dan Civic hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021.

Honda Civic 2021. (HPM)

Honda City terbaru hadir dengan sejumlah fitur terbaru seperti remote engine start, lampu utama full LED dengan DRL yang juga menggunakan LED. Kemudian bagian kabinnya dilengkapi panel infotainment layar sentuh berukuran 8 inci dan cluster meter yang sudah diperbarui.

Dari sektor dapur pacu, Honda City terbaru ini menggunakan basis mesin yang sama dengan City Hatchback RS. Mesinnya berkapasitas 1,5 liter DOHC dengan teknlogi i-VTEC yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 121 PS. Mesin ini diklaim lebih bertenaga dari Honda City generasi keempat.

Honda City 2021. (HPM)

Sementara All New Honda Civic RS hadir dengan fitur smart key card, Lane Watch, tiga mode berkendara (sport, normal, eco), pelek sporty matte black 17 inci, hingga roda kemudi yang dilapisi kulit. Kemudian bagian kabin Civic RS dilengkapi cluster meter 10,2 inci hingga penyematan teknologi keselamatan garapan Honda, yakni Honda Sensing.

Honda City 2021. (HPM)

Pada bagian dapur pacunya, All New Honda Civic RS mengusung mesin berkubikasi 1.500cc VTEC Turbo. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 178 PS pada putaran mesin 6.000 rpm.

Soal harga, All New Honda City dipasarkan di Indonesia dengan banderol Rp 355 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Sedangkan, All New Honda Civic RS dijual dengan harga Rp 567 juta OTR DKI Jakarta. HPM menyebut harga ini sudah disesuaikan dengan pajak emisi terbaru yang ditetapkan pada 16 Oktober lalu.

