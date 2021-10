All New Honda City dan Civic Dikirim ke Konsumen Akhir November 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan All New Honda City dan All New Civic RS hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021. HPM mengatakan unit sedan terbaru ini sudah bisa dipesan di seluruh diler resmi Honda di Indonesia mulai hari ini.

"Mulai hari ini, konsumen sudah bisa memesan All New City dan Civic di seluruh diler resmi Honda. Sementara unitnya akan dikirim ke konsumen mulai akhir November 2021," kata Business Innovation and Marketing & Sales PT HPM, Yusak Billy dalam acara peluncuran All New City dan Civic hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021.

Honda Civic 2021. (HPM)

All New Honda City dipasarkan di Indonesia dengan banderol Rp 355 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Sedangkan, All New Honda Civic RS dijual dengan harga Rp 567 juta OTR DKI Jakarta. HPM menyebut harga ini sudah disesuaikan dengan pajak emisi terbaru yang ditetapkan pada 16 Oktober lalu.

Bagi calon konsumen yang ingin melihat langsung unit dari All New Honda City dan Civic ini, bisa langsung mengunjungi Dreams Cafe by Honda di Senayan Park, Jakarta, mulai hari ini sampai dengan 7 November 2021.

Honda menargetkan penjualan All New Honda City sebanyak 450 unit per tahun. Sedangkan untuk All New Honda Civic RS ditargetkan terjual sebanyak 750 unit per tahun.

