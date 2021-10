New Mercedes-Benz Sprinter Masuk Indonesia, Harga Rp 1,030 Miliar

New Mercedes-Benz Sprinter 2021. (Mercedes-Benz Indonesia)

TEMPO.CO, Jakarta - Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan produk van terbarunya, yakni New Mercedes-Benz Sprinter. Van terbaru ini hadir dengan desain yang lebih menarik, fitur keselamatan yang sudah ditingkatkan, dan akan menyasar segmen van besar.

"Sebagai mobil serba bisa, New Sprinter menawarkan berbagai kebutuhan transportasi komersial maupun mobilitas. Dengan tingkat kustomisasi, fleksibilitas, dan sistem keselamatan baru yang belum pernah ada sebelumnya," kata President Director PT MBDI, Choi Duk Jun dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021.

Mercedes-Benz Sprinter terbaru ini sudah dilengkapi lampu depan LED High Performance, velg ringan berukuran 17 inci, engine start Keyless Go dan Thermotronic Automatic Climate Control, serta kursi berbentuk ergonomis. Sementara bagian kabinnya masih tetap sama, dengan ketinggian kabin 1,9 meter.

Van ini juga sudah dilengkapi sejumlah fitur keselamatan berkendara seperti Blind Sport Assist, sensor radar jarak pendek yang membantu memantau area langsung ke samping dan belakang kendaraan, serta penyematan airbag depan di bagian kursi pengemudi dan kursi penumpang depan.

Sprinter baru ini juga sudah dilengkapi fitur Crosswind Assist dari Mercedes-Benz Sprinter. Crosswind Assist diaktifkan secara otomatis dari kecepatan 80 km/jam dan menggunakan sensor Electronic Stability Program ESP yang sesuai standar.

Dari sektor dapur pacu, van ini dibekali mesin berkapasitas 2.143 cc yang mampu menghasilkan tenaga 150 HP di 3.800 rpm dan torsi 330 Nm di 2.100 rpm. Lewat transmisi manual 6 kecepatan, van ini mampu melaju hingga kecepatan maksimal 160 kilometer per jam.

New Mercedes-Benz Sprinter tersedia dalam empat pilihan warna, yakni Obsidian Black, Tenorite Grey, Arctic White, dan Brilliant Silver. Van baru ini dijual dengan harga Rp 1,030 miliar off the road dan akan mendapatkan 2 tahun warranty atau hingga 200.000 kilometer.

