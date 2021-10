Spesifikasi Lengkap All New Honda City dan All New Civic RS

TEMPO.CO, Jakarta - All New Honda City dan All New Honda Civic RS resmi diluncurkan di Indonesia hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021. Kedua sedan terbaru ini hadir dengan sejumlah pembaruan dari sisi desain, peningkatan pada bagian mesin, dan penambahan beberapa fitur terkini.

President Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Takehiro Watanabe mengatakan bahwa All New Honda City diciptakan untuk merepresentasikan kesuksesan bagi pemiliknya. Model terbaru Honda City ini menghadirkan berbagai penyegaran tampilan dan fitur untuk menjadi sebuah mini sedan terdepan di kelasnya.

"Sementara Honda juga mempersembahkan generasi kesebelas Honda Civic yang identik dengan image sporty serta inovasi teknologi dari generasi ke generasi. Kesuksesan yang telah ditorehkan generasi sebelumnya menjadi acuan bagi kami untuk merancang model terbaru ini," kata Watanabe dalam acara peluncuran All New Honda City dan Civic RS hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021.

Honda City 2021. (HPM)

All New Honda City

Honda City generasi kelima ini hadir dengan desain yang semakin elegan dan turut disematkan fitur-fitur canggih yang diklaim pertama kali hadir di kelasnya.

All New Honda City dilengkapi fitur canggih seperti Remote Engine Start yang dapat menghidupkan mesin kendaraan dan AC secara otomatis sebelum memasuki kendaraan. All New Honda City merupakan model pertama di kelasnya yang memiliki fitur ini, yang sebelumnya disematkan pada All New Honda Accord, All New Honda Civic RS, Honda City Hatchback RS, New Honda CR-V dan All New Honda BR-V.

Secara tampilan, Honda City terbaru ini juga memiliki desain grille depan baru, lampu depan Full LED lengkap dengan LED DRL, LED Foglight, dan kaca spion yang sudah tertanam lampu sein. Tampilan baru juga hadir pada bagian pelek yang kini mengusung desain Alloy Wheel berukuran 16 inci.

Sementara bagian belakangnya dilengkapi dengan Rear Combi Lamp dengan LED Light Bars dan Shark Fin Antenna. Kaca mobilnya menggunakan Heat Rejecting Green Tinted Glass yang diklaim dapat mengurangi cahaya matahari masuk ke dalam kabin dan dapat mengurangi suhu panas di dalam kabin.

Masuk ke dalam kabin, All New Honda City menampilkan bagian dasbor yang dibalut warna hitam dan meter clusternya dilengkapi Multi Information LCD Display untuk menampilkan berbagai informasi penting saat berkendara. Roda kemudi dan Shift Knob dibalut kulit untuk menambah kesan premium dan setirnya juga terdapat tombol Cruise Control dan Paddle Shift.

Selain itu, Honda City terbaru dilengkapi Advanced Capacitive Touchscreenn berukuran 8 inci dengan Bluetooth Audio, AM/FM Radio, Hands-Free Telephone, dan Smartphone Connection. Sedan terbaru ini juga dulengkapi 8 buah speaker pada bagian depan dan belakang, serta terdapat fitur canggih seperti Multi-Angle Rear View Camera yang menampilkan Normala View, Wide View, dan Top View yang membantu pengguna saat memarkir mobil.

Sedan terbaru ini turut dibekali fitur keselamatan seperti G-CON + ACE, Anti-lock Braking System (ABS) dengan Electronic Brake Distribution (EBD) dan Brake Assist, Emergency Stop Signal, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Assist (VSA), 6 Airbags, Brake Override System, Seatbelt Reminder dan ISOFIX & Tether.

Dari sektor dapur pacu, All New Honda City mengusung mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang menghasilkan tenaga maksimum 121 PS di 6.600 rpm dan torsi 145 Nm di 4.300 rpm. Mesin ini juga sudah didukung sistem transmisi CVT.

All New Honda City dipasarkan dalam tiga pilihan warna, yakni Platinum White Pearl, Meteoroid Gray Metallic (yang tersedia mulai Maret 2022) dan Crystal Black Pearl. Untuk urusan harga, sedan terbaru ini dipasarkan dengan harga Rp 355 juta on the road (OTR) Jabodetabek.

Honda Civic 2021. (HPM)

All New Honda Civic RS

All New Honda Civic hadir di Indonesia dengan mengusung varian RS yang memiliki karakter sporty dalam hal desain dan performa. Dari sisi eksterior, Honda Civic RS ini menghadirkan perubahan siginifikan dari sisi desain, seperti grille depan baru yang menyatu dengan lampu depan Full LED, yang juga dilengkapi LED Daytime Running Light dan LED Turning Signal.

Tampilannya menampilkan Auto Foldable Door Mirror berwarna hitam, spoiler Sporty Aero Trunk, velg sporty matte black 17 inci, Shark Fun Antenna, dan gagang pintu mobil dengan aksen hitam. Sementara bagian belakangnya terdapat Dual Exhaust Pipe Finisher dan Rear Combi Lamp dengan LED Light Bars.

Pada bagian interior terdapat Interactive TFT Meter Cluster with Customized Display setting yang kini sudah full digital dan ukurannya lebih besar, yakni 10,2 inci. Meter cluster tersebut menampilkan informasi seperti Honda Sensing, sistem navigasi, rear seat reminder, hingga aktivitas lampu indikasi.

Bagian dasbornya menampilkan aksen honeycomb berbahan logam yang berfungsi sebagai garis pemisah antara Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio 9 inci dan panel kontrol AC. Kesan premium semakin terlihat berkat penggunaan Door Armrest with Red Stitches serta Suede Leather Combi Trimmed Seat with Red Stitches yang dikombinasikan dengan Door trim with Red Illumination, serta roda kemudi dan Shift Knob yang dilapisi kulit.

Sedan ini juga sudah menggunakan Honda Smart Key Card yang hadir sebagai pengganti remote control. Fitur ini untuk pertama kalinya hadir pada jajaran mobil Honda dan di kelasnya. All New Honda Civic RS ini juga untuk pertama kaliinya hadir dengan teknologi keselamatan Honda Sensing.

Fitur keselamatan turut dihadirkan pada Honda Civic RS ini, seperti Honda LaneWatch, 6 Airbags, struktur rangka G-CON+ACETM with side impact beam, teknologi pengereman ABS, EBD+BA, Hill Start Assist, Vehicle Stability Assist, Electric Parking Brake, Auto Brake Hold, dan Emergency Stop Signal, Driver Attention Monitor dan Seatbelt Reminder untuk setiap baris tempat duduk.

All New Honda Civic RS hadir dengan mengusung mesin 1.5 liter DOHC VTEC Turbo yang mampu menghasilkan tenaga 178 PS di 6.000 rpm dan torsi 240 Nm di 4.500 rpm. Sedan ini juga memiliki fitur Sport Mode untuk lebih mengoptimalkan performa mesin dan terdapat juga ECON Mode untuk karakter berkendara yang lebih hemat bahan bakar.

Honda Civic RS terbaru tersedia dalam empat varian warna, yakni Ignite Red Metallic, Meteoroid Gray Metallic, Crystal Black Pearl, dan Platinum White Pearl. Menyoal harga, sedan terbaru ini dipasarkan dengan banderol Rp 567 juta on the road (OTR) Jabodetabek.

