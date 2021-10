Harga Belum Keluar, Pemesanan All New Honda BR-V Tembus 1.600 Unit

PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan All New Honda BR-V hari ini, Selasa, 21 September 2021. Peluncuran BR-V generasi kedua ini merupakan world premiere alias pertama kali di dunia. (ANTARA/Ho)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengaku sudah menerima pemesanan All New Honda BR-V sebanyak 1.600 unit. Pemesanan terus mengalami peningkatan padahal Honda sendiri belum mengumumkan harga resmi dari All New BR-V ini.

"All New BR-V sudah masuk 1.600 booking. Pemesanan paling banyak itu versi tertinggi yang memiliki Honda Sensing. Tentunya kami akan memberikan yang terbaik bagi konsumen yang sudah melakukan pemesanan walaupun harga belum diumumkan," kata Business Innovation and Marketing & Sales PT HPM, Yusak Billy dalam acara peluncuran All New City dan Civic RS, Kamis, 28 Oktober 2021.

Billy mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan harga resmi dari All New Honda BR-V. Hanya saja, dia tidak mengungkapkan kapan akan mengumumkan harga resmi mobil baru ini.

Honda sendiri menargetkan penjualan BR-V generasi kedua ini sebanyak 40.000 unit di tahun 2022. Target tersebut akan terus disesuaikan dengan kondisi pasar dan permintaan konsumen.

All New Honda BR-V ini hadir dalam varian S MT, E CVT, E MT, dan Prestige CVT with Honda Sensing. Billy menyebut bahwa harga terendah dari mobil Honda BR-V ini sebesar Rp 260 jutaan.

