Intip Bocoran Mobil Baru Honda yang Bakal Debut di GIIAS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) merilis dua mobil barunya, yakni All New City dan All New Civic RS, Kamis, 28 Oktober 2021. Namun dalam acara peluncuran tersebut, Honda mengungkapkan bocoran dari tampilan sekilas mobil barunya yang akan melakoni world premiere di GIIAS 2021.

Dalam gambar yang muncul pada peluncuran All New City dan Civic RS ini, Honda menampilkan siluet bagian depan dan belakang mobil anyarnya. Mobil baru ini terlihat akan hadir di segmen SUV dan tampilan fascianya memperlihatkan desain lampu utama yang melancip dengan DRL di bawah lampu utamanya. Kemudian desain grilnya pun terlihat baru dengan beberapa aksen di sisi samping.

Sementara bagian belakangnya menampilkan desain stoplamp yang futuristik dan ukurannya cukup besar. Kemudian dalam buritan desain belakang mobil baru ini juga terdapat emblem RS yang disematkan di sebelah kanan, tepat di bawah lampu belakangnya.

Sayangnya, Honda masih menutup rapat keran informasi terkait mobil baru ini. Business Innovation and Marketing & Sales PT HPM, Yusak Billy mengatakan bahwa mobil ini akan diluncurkan perdana di Indonesia dan dunia dalam ajang GIIAS 2021.

"Tunggu excitement selanjutnya dari Honda di GIIAS 2021," ujar Billy dalam acara peluncuran All New City dan Civic RS, Kamis, 28 Oktober 2021.

Menyoal model terbaru yang akan diluncurkan di GIIAS 2021, Tempo memperkirakan mobil baru ini adalah Honda ZR-V. Rumor soal Honda ZR-V menguat setelah PT HPM meluncurkan All New Honda BR-V pada 21 September lalu. Selain BR-V, HPM masih menyimpan sebuah mobil yang ditutupi selubung merah.

Sebenarnya banyak juga yang berspekulasi bahwa mobil baru ini adalah All New Honda Mobilio atau juga All New Honda HR-V. Namun dari bagian yang terekspos, kedua mobil tersebut tidak termasuk dalam kriteria. Dari siluetnya, terlihat bagian atapnya terdapat roof rail dan lampu depan LED yang nampaknya menjadi DRL mobil.

Dugaan sementara mobil misterius ini akan menjadi kendaraan small SUV yang mengarah kepada Honda ZR-V. Pasalnya, saat ini Honda sedang merancang mobil baru yang bernama ZR-V.

Spekulasi ini semakin kuat dengan peluncuran bertajuk world premiere karena ZR-V belum pernah diluncurkan hingga saat ini. Kita nantikan saja kehadiran mobil baru Honda ini.

