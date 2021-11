All New Toyota Avanza dan All New Veloz Meluncur 10 November 2021

All New Toyota Avanza Veloz (Foto: Instagram/@imammurijal99)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya mengumumkan rencana peluncuran All New Toyota Avanza dan All New Veloz pada 10 November 2021. “Peluncuran akan dilakukan secara digital di Toyota Indoneesia YouTube pada pukul 14.00-15.00 WIB,” demikian bunyi undangan yang diterima Tempo, Senin, 1 November 2021.

Foto-foto All New Veloz sebelumnya sempat bocor di sosial media. Foto tersebut menampilkan sosok sebuah MPV dengan desain yang benar-benar berbeda. Justru mirip sebuah SUV dibanding MPV. Tak berapa lama setelah foto-fot0 tersebut bocor, sejumlah dealer Toyota di Jakarta menawarkan pemesanan dengan tanda jadi Rp 10 juta.

Toyota Avanza merupakan model terlaris saat ini dari PT TAM. Muncul pertama kali pada 2004, model ini mencatat total penjualan hingga nyaris 2 juta unit. Avanza yang merupakan kembaran Daihatsu Xenia mengisi segmen Low MPV, bersaing dengan sejumlah model seperti Honda Mobilio, Suzuki Ertiga, Mitsubishi Xpander, dan Nissan Livina.

Dari rencana peluncuran di atas, itu artinya bahwa All New Toyota Avanza dan All New Veloz diluncurkan sehari sebelum pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2021 pada 11 November.

Baca juga: Bocoran All New Toyota Avanza Veloz, Sepintas Mirip Corolla

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu