Melihat Mewahnya Mobil yang Digunakan Jokowi Saat Hadiri KTT G20

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan menggunakan mobil mewah Italia, yakni SUV Alfa Romeo Stelvio saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Group of 20 (KTT G20). Agenda itu berlangsung pada 30-31 Oktober 2021.

Ketika mengakhiri agenda di Roma, Jokowi pun dikabarkan bertolak ke Glasgow, Skotlandia, untuk menghadiri KTT COP26. Dalam perjalanannya menuju Galsgow, orang nomor satu di Indonesia itu diantar dengan menggunakan mobil mewah.

Itu bisa dilihat dari tayangan video yang diunggah oleh YouTube Sekretariat Presiden. Dalam video bedurasi 2 menit tersebut, Jokowi dikawal oleh sejumlah rombongan sebelum akhirnya naik pesawat.

Alfa Romeo Stelvio sendiri nyatanya merupakan mobil bermesin bensin yang memiliki kapasitas 2.000 cc 4 silinder segaris. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan, dan tenaganya disalurkan ke semua roda (all wheel drive).

Mesin itu diketahui mampu menghasilkan tenaga 280 daya kuda pada 5.200 rpm dan torsi puncak 414 Nm di 2.000 rpm. Alfa Romeo Stalvio ini diketahui mampu berakselerasi dari 0-96 km/jam hanya dengan waktu 5,5 detik, dan kecepatan maksimumnya menyentuh 231 km/jam.

Sebagai mobil mewah, Alfa Romeo Stalvio dilengkapi dengan sejumlah fitur canggih, yakni sensor parkir, kamera parkir, cruise control, electric power steering, telescopic, universal remote transmitter, dan kunci keyless.

Tak hanya itu, fitur keselamatan berteknologi tinggi juga disematkan pada mobil mewah tersebut. Salah satunya adalah Lane Keep Assist, Forward Collision Warning with Full Stop, Blind Spot Assist, highway and traffic jam assist, driver attention alert dan Intelligent Speed Control. Diketahui harga mobil Alfa Romeo Stalvio ini sekitar Rp 666,9 juta.

