Video All New Daihatsu Xenia Beredar, Tampilan Lebih Sporty

Tampilan belakang All New Daihatsu Xenia. Foto tersebut diambil dari tangkapan layar video yang viral di sosial media. (Instagram/@indra_fathan)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) dijadwalkan akan meluncurkan generasi terbaru All New Daihatsu Xenia di GIIAS 2021 pada 11 November. Namun jelang peluncurannya, gambar dari All New Xenia ini beredar luas di media sosial.

Gambar Xenia terbaru ini diunggah pemilik akun Instagram, @indra_fathan. Indra mengunggah empat gambar Xenia terbaru yang terdiri dari dua model, yang pertama berwarna abu-abu dan satunya lagi berwarna merah. Indra juga mengunggah sebuah video yang memperlihatkan All New Xenia turun dari truk pengangkut yang tampaknya seperti di sebuah dealer.

Dalam gambar tersebut, terlihat tampilan fascia dari Xenia terbaru dan juga memperlihatkan tampilan keseluruhan bodi All New Xenia. Memang basis yang digunakan pada New Xenia ini sama dengan Toyota Avanza dan Toyota Veloz, hanya saja terdapat sejumlah perbedaan dari mulai garis bodinya hingga aksesoris yang dihadirkan.

Tampilan depan Xenia terbaru ini memiliki warna yang senada dengan warna bodinya. Kemudian grillnya juga punya desain baru dengan ukuran kecil terbuat dari plastik yang dilabur warna hitam doff. Memang tampilan grill dan bumper depannya tidak seagresif Toyota New Veloz.

Bagian kaki-kakinya juga berubah dengan penggunaan velg dan ban yang lebih kecil dari New Avanza dan New Veloz. Toyota Avanza dan Veloz terbaru sendiri menggunakan velg dengan desain palang sepuluh berukuran 17 inci.

Sementara mesinnya masih belum diketahui kapasitasnya. Namun diperkirakan All New Daihatsu Xenia akan mengusung mesin 1.300 cc dan 1.500 cc. Mesin tersebut dikawinkan dengan dua transmisi, yakni manual dan otomatis CVT.

Isu hadirnya mobil baru tersebut memang sudah terdengar sejak tahun lalu. Kabar kehadirannya pun semakin kuat dengan tercantumnya kode Daihatsu Xenia terbaru dalam dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 40 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.

Dalam dokumen tersebut, tercantum dua kode Xenia terbaru, yakni W100RG untuk mesin 1.300 cc, dan W101RG untuk kapasitas 1.500 cc. Daihatsu Xenia terbaru akan memiliki 8 tipe, yakni 1.3 M M/T, 1.3 X M/T, 1.3 X CVT, 1.3 R M/T, 1.3 R CVT, 1.5 R M/T, 1.5 R CVT, dan 1.5 R CVT ASA.

Avanza generasi terbaru ini juga dikabarkan akan memiliki teknologi keselamatan terbaru, yakni Advanced Safety Assist (ASA) untuk varian tertingginya. Fitur ini sebelumnya sudah digunakan pada SUV Rocky.

ADM sendiri telah mengirimkan undangan peluncuran mobil terbarunya pada 11 November 2021 di pameran GIIAS. Peluncuran mobil baru Daihatsu tersebut akan disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Daihatsu Sahabatku pada pukul 12.30-12.50 WIB.

