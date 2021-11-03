Rabu, 3 November 2021
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Bocoran Harga All New Toyota Avanza Beredar, Termurah Rp 206,2 Juta

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

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  • All New Toyota Avanza Veloz (Foto: Instagram/@imammurijal99)

    All New Toyota Avanza Veloz (Foto: Instagram/@imammurijal99)

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor akan meluncurkan All New Toyota Avanza dan All New Veloz pada 10 November 2021. Belum ada daftar harga resmi dari mobil terlaris di Indonesia ini. Namun demikian, beredar luas daftar harga All New Avanza dan All New Veloz di sosial media. 

    Salah satunya diunggah di akun instagram @b_channel_indonesia. Dalam unggahan tersebut, terdapat 11 daftar harga yang terdiri dari 5 model Avanza terbaru dan 6 model Veloz terbaru. Harga New Avanza mulai dari Rp 206,2 juta hingga Rp 264,4 juta, sementara harga New Veloz mulai dari Rp 251,2 juta sampai dengan Rp 292,8 juta.

    Berikut adalah daftar perkiraan harga All New Toyota Avanza dan All New Veloz, dilansir Tempo hari ini, Rabu, 3 November 2021.

    ModelHarga BaruHarga LamaSelisih Harga
    Toyota Avanza 1.3 E M/TRp 206.200.000Rp 189.800.000Rp 16.400.000
    Toyota Avanza 1.3 E CVTRp 219.100.000Rp 200.200.000Rp 18.900.000
    Toyota Avanza 1.5 G M/TRp 228.500.000Rp 206.700.000Rp 21.800.000
    Toyota Avanza 1.5 G CVTRp 241.400.000Rp 216.500.000Rp 24.900.000
    Toyota Avanza 1.5 G CVT TSSRP 264.400.000--
    Toyota Veloz 1.5 M/T (Non Premium Color)Rp 251.200.000Rp 232.800.000Rp 18.400.000
    Toyota Veloz 1.5 M/T (Premium Color)Rp 252.500.000Rp 232.800.000 Rp 19.700.000
    Toyota Veloz 1.5 Q CVT (Non Premium Color)Rp 272.100.000Rp 243.800.000Rp 28.300.000
    Toyota Veloz 1.5 Q CVT (Premium Color)Rp 273.400.000Rp 243.800.000Rp 29.600.000
    Toyota Veloz 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color)Rp 291.500.000--
    Toyota Veloz 1.5 Q CVT TSS (Premium Color)Rp 292.800.000--

    Sebagai catatan, daftar harga All New Avanza dan All New Veloz tersebut masih bersifat tentatif dan mungkin akan ada perubahan harga setelah Toyota resmi meluncurkan dua mobil ini.

    Baca juga: All New Toyota Avanza dan All New Veloz Meluncur 10 November 2021

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  • Toyota Avanza
  • Toyota Veloz
  • All New Avanza
  • All New Veloz
  • GIIAS 2021

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