Bocoran Harga All New Toyota Avanza Beredar, Termurah Rp 206,2 Juta

All New Toyota Avanza Veloz (Foto: Instagram/@imammurijal99)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor akan meluncurkan All New Toyota Avanza dan All New Veloz pada 10 November 2021. Belum ada daftar harga resmi dari mobil terlaris di Indonesia ini. Namun demikian, beredar luas daftar harga All New Avanza dan All New Veloz di sosial media.

Salah satunya diunggah di akun instagram @b_channel_indonesia. Dalam unggahan tersebut, terdapat 11 daftar harga yang terdiri dari 5 model Avanza terbaru dan 6 model Veloz terbaru. Harga New Avanza mulai dari Rp 206,2 juta hingga Rp 264,4 juta, sementara harga New Veloz mulai dari Rp 251,2 juta sampai dengan Rp 292,8 juta.

Berikut adalah daftar perkiraan harga All New Toyota Avanza dan All New Veloz, dilansir Tempo hari ini, Rabu, 3 November 2021.

Model Harga Baru Harga Lama Selisih Harga Toyota Avanza 1.3 E M/T Rp 206.200.000 Rp 189.800.000 Rp 16.400.000 Toyota Avanza 1.3 E CVT Rp 219.100.000 Rp 200.200.000 Rp 18.900.000 Toyota Avanza 1.5 G M/T Rp 228.500.000 Rp 206.700.000 Rp 21.800.000 Toyota Avanza 1.5 G CVT Rp 241.400.000 Rp 216.500.000 Rp 24.900.000 Toyota Avanza 1.5 G CVT TSS RP 264.400.000 - - Toyota Veloz 1.5 M/T (Non Premium Color) Rp 251.200.000 Rp 232.800.000 Rp 18.400.000 Toyota Veloz 1.5 M/T (Premium Color) Rp 252.500.000 Rp 232.800.000 Rp 19.700.000 Toyota Veloz 1.5 Q CVT (Non Premium Color) Rp 272.100.000 Rp 243.800.000 Rp 28.300.000 Toyota Veloz 1.5 Q CVT (Premium Color) Rp 273.400.000 Rp 243.800.000 Rp 29.600.000 Toyota Veloz 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) Rp 291.500.000 - - Toyota Veloz 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) Rp 292.800.000 - -

Sebagai catatan, daftar harga All New Avanza dan All New Veloz tersebut masih bersifat tentatif dan mungkin akan ada perubahan harga setelah Toyota resmi meluncurkan dua mobil ini.

