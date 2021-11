Mazda Patenkan Kontrol Holografik Gantikan Tombol Fisik di Mobil Baru

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta — Mazda adalah salah satu merek yang tidak hadir dalam SEMA Show pada minggu ini, 2-5 November 2021. Tapi muncul kabar belakangan bahwa Mazda mengajukan paten atas penemuan baru.

Mengutip Carbuzz hari ini, Rabu, 3 November 2021, pengajuan paten ke Kantor Paten dan Merek Dagang AS (US Patent and Trademark Office) itu terkait dengan penggantian kontrol fisik pada kabin mobil dengan tombol virtual.

Mazda menguraikan dasar penemuan baru tersebut dengan:

“Komputer mencakup prosesor dan memori, instruksi penyimpanan memori yang dapat dieksekusi oleh prosesor untuk memproyeksikan ikon ke permukaan yang memiliki pola, menangkap gambar ikon dan pola, mengidentifikasi perubahan antara pola dalam gambar dan pola default, mengidentifikasi input pengguna berdasarkan perubahan dari pola default, dan mengaktifkan komponen berdasarkan input pengguna."

Mazda membayangkan sebuah proyektor yang dapat menampilkan gambar holografik di permukaan dengan pengguna dapat langsung meletakkan jari mereka pada "tombol" virtual dan proyektor. Sensor dapat mendeteksi perubahan bentuk gambar yang diproyeksikan.

Penggunaan sistem baru pada mobil Mazda ini secara cepat mengubah pengaturan dengan jari pengguna, seperti contoh sistem infotainment disetel ke volume rendah dengan menahan "tombol" atas sambil menekannya.

Sistem yang diupayakan mendapat paten tersebut memungkinkan mengenali pengguna mobil Mazda jika ingin meningkatkan volume sound system secara signifikan.

Tentunya ide cerdas Mazda ini dapat menghemat banyak biaya produksi untuk komponen fisik dan merevolusi desain minimalis pada mobil baru, termasuk Mazda MX-5 Miata.

HEDWIGE | CARBUZZ | JOBPIE

Baca: Mazda Indonesia Fokus Jualan SUV, Begini Nasib MPV dan Sedan