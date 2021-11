Mercedes-Benz E-Class dan S Class Rakitan Lokal Pertama Diluncurkan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) resmi meluncurkan sedan E-Class dan S-Class rakitan lokal pertama, Rabu, 3 November 2021. Kedua sedan facelift ini dirakit langsung di Pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat.

“Beberapa waktu lalu kami meluncurkan S-Class facelift CBU, kini kami menghadirkan S-Class facelift lagi, tapi versi CKD. Begitu juga The New E-Class yang kami luncurkan versi rakitan lokal,” kata Deputy Director Sales Operations Product Management PT MBDI, Kariyanto Hardjosoemarto, dalam acara peluncuran The New S-Class dan E-Class di Mercedes-Benz Star Expo, Senayan City, Jakarta.

Mercedes-Benz S Class rakitan lokal pertama di Pabrik Wanaherang diluncurkan, 3 November 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan



Mercedes-Benz New S-Class dan New E-Class ini hadir dengan sejumlah pembaruan di bagian eksterior, misalnya desain lampu utama yang baru serta ukuran velg yang semula 20 inci menjadi 19 inci. Kemudian dari sisi interior, dua sedan terbaru ini sudah menggunakan desain setir baru dan layar infotainmentnya menggunakan interface Mercedes-Benz User Experience (MBUX).

“Untuk fiturnya masih sama dengan E-Class dan S-Class sebelumnya. Perubahan ada pada eksterior dan interior,” jelas Department Manager Sales Operation PT MBDI, Aldo Rais.

Mercedes-Benz S 450 4MATIC Luxury dibekali mesin 6 silinder berkapasitas 2.999 cc yang mampu menghasilkan tenaga 367 HP dan torsi 500 Nm. Sementara untuk Mercedes-Benz E 300 AMG Line mengusung mesin 4 silinder berkapasitas 1.991 cc yang menghasilkan tenaga 256 HP dan torsi 370 Nm.

Soal harga, Mercedes-Benz New S-Class dijual dengan harga Rp 2,525 miliar, sedangkan New E-Class dibanderol Rp 1,275 miliar. Harga tersebut berstatus off the road Jakarta.

