First Impression All New Honda Civic RS, Tampil Elegan dan Lebih Bertenaga

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan All New Honda Civic RS pada 28 Oktober 2021. Kali ini Tempo berkesempatan untuk melihat secara langsung Civic generasi ke-11 ini di Dreams Cafe, Senayan Park, Jakarta, 3 November 2021.

All New Civic RS ini hadir dengan tampilan yang baru, baik dari sisi eksteriornya maupun interiornya. Selain itu, Honda juga telah meningkatkan performa mesin dari Civic terbaru ini, meskipun basis mesin yang digunakan masih sama dengan Civic model sebelumnya.

Pada bagian eksteriornya, Honda Civic RS menampilkan desain lampu yang baru dan seluruh sistem pencahayaan mobil ini sudah LED, baik dari lampu utama, lampu belakang, DRL, lampu sein, hingga fog lamp. Kemudian grille yang digunakan juga baru, namun tetap mempertahankan ciri khas grille Civic yang punya ukuran kecil.

All New Honda Civic RS 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan



Bila dilihat dari garis desainnya, memang Civic terbaru ini masih mirip dengan model sebelumnya. Namun karena sudah mengusung emblem RS, terdapat beberapa bagian yang ditambahkan untuk membuat tampilannya semakin sporty. Misalnya penggunaan spoiler di sisi kanan dan kiri bagian bawah bodi dan juga spoiler di bagian belakangnya.

Tampilannya menampilkan Auto Foldable Door Mirror berwarna hitam, spoiler Sporty Aero Trunk, velg sporty matte black 17 inci, Shark Fun Antenna, dan gagang pintu mobil dengan aksen hitam. Sementara bagian belakangnya terdapat Dual Exhaust Pipe Finisher dan Rear Combi Lamp dengan LED Light Bars.

Sementara pada bagian interiornya, Civic terbaru ini mendapatkan pembaruan yang membuat tampilan kabinnya lebih mewah dan sporty. Pada bagian interior terdapat Interactive TFT Meter Cluster with Customized Display setting yang kini sudah full digital dan ukurannya lebih besar, yakni 10,2 inci. Meter cluster tersebut menampilkan informasi seperti Honda Sensing, sistem navigasi, rear seat reminder, hingga aktivitas lampu indikasi.

Bagian dasbornya menampilkan aksen honeycomb berbahan logam yang berfungsi sebagai garis pemisah antara Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio 9 inci dan panel kontrol AC. Kesan premium semakin terlihat berkat penggunaan Door Armrest with Red Stitches serta Suede Leather Combi Trimmed Seat with Red Stitches yang dikombinasikan dengan Door trim with Red Illumination, serta roda kemudi dan Shift Knob yang dilapisi kulit.

All New Honda Civic RS 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan



Sedan ini juga sudah menggunakan Honda Smart Key Card yang hadir sebagai pengganti remote control. Fitur ini untuk pertama kalinya hadir pada jajaran mobil Honda dan di kelasnya. All New Honda Civic RS ini juga untuk pertama kaliinya hadir dengan teknologi keselamatan Honda Sensing.

Fitur keselamatan turut dihadirkan pada Honda Civic RS ini, seperti Honda LaneWatch, 6 Airbags, struktur rangka G-CON+ACETM with side impact beam, teknologi pengereman ABS, EBD+BA, Hill Start Assist, Vehicle Stability Assist, Electric Parking Brake, Auto Brake Hold, dan Emergency Stop Signal, Driver Attention Monitor dan Seatbelt Reminder untuk setiap baris tempat duduk.

Interior All New Honda Civic RS 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan



All New Honda Civic RS hadir dengan mengusung mesin 1.5 liter DOHC VTEC yang sama dengan generasi sebelumnya. Hanya saja Honda telah meningkatkan performa mesin tersebut dari semulai bertenaga 173 PS kini menjadi 178 PS di 6.000 rpm dan torsi 240 Nm di 4.500 rpm. Kemudian terdapat tiga mode berkendara, yakni Normal, Sport, dan ECO.

Soal harga, All New Honda Civic RS dipasarkan dengan banderol Rp 567 juta on the road (OTR) Jabodetabek. Sedan terbaru ini sudah bisa dipesan di seluruh diler resmi Honda dan unitnya akan dikirimkan ke konsumen pada akhir November 2021.

