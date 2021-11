Yamaha Aerox 155 Connected Punya Warna dan Grafis Baru, Lihat Harga Skutik Ini

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkan All New Yamaha Aerox 155 Connected secara virtual.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) merilis warna dan grafis baru untuk skuter matik atau skutik All New Yamaha Aerox 155 Connected.

Pengembangan desain baru ini untuk memberikan pilihan baru bagi konsumen pengguna skutik yang diklaim sporty dan stylish tersebut.

"Generasi terbaru Aerox juga telah dilengkapi dengan fitur canggih Y-Connect dan mesin Blue Core 155cc dengan teknologi VVA yang sangat bertenaga," kata Manager Public Relation, YRA & Community PT YIMM Antonius Widiantoro dalam keterangan resminya yang dikutip Tempo hari ini, Kamis, 4 November 2021.

Ubahan paling mencolok terletak pada emblem Aerox di sisi kanan dan kiri bodi motor yang sekarang ukurannya lebih besar.

Kemudian juga terdapat tambahan variasi berupa garis gradien berwarna yang membuat tampilan skutik ini lebih energik.

Pada buritan bodi belakang disematkan grafis striping yang lebih panjang, membentang dari tengah hingga ekor motor. Khusus untuk All New Yamaha Aerox 155 Connected berkelir Matte Black with Cyan, hadir dengan velg berwarna Cyan Solid.

Varian tertinggi, All New Yamaha Aerox 155 Connected ABS, tampilan grafisnya lebih minimalis. Striping emas yang sebelumnya disematkan di bagian fairing, bodi belakang, dan cover depan, kini dihilangkan.

Striping horizontal tipis pada sisi kiri dan kanan bodi motor kini diganti dengan grafis berbentuk dua kotak minimalis.

Kendati grafisnya diminimaliskan, namun kesan premium tetap terpancar dari skutik ini dengan penggunaan warna baru Prestige Silver dan Maxi Signature Black.

Skuter matik Maxi Yamaha ini pun kini sudah dilengkapi teknologi Y-Connect, yang menghubungkan sepeda motor dengan smartphone penggunanya.

Dapur pacunya sudah mengusung mesin Blue COre 155cc dengan teknologi VVA yang membuat Aerox menyandang predikat skutik dengan Power to Weight Ratio (PWR) terbaik di kelasnya.

All New Yamaha Aerox 155 Connected dengan warna dan grafis baru ini sudah tersedia di seluruh dealer resmi Yamaha di Indonesia. Harga Aerox tipe Connected ABS Rp 29,4 juta OTR Jakarta,sedangkan tipe Connected standar dilego Rp 25,9 juta OTR Jakarta.

