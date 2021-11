Siang Ini Mitsubishi Xpander Facelift Diluncurkan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) akan merilis mobil baru pada Senin siang, 8 November 2021. Mobil baru itu kemungkinan besar adalah Mitsubishi Xpander facelift.

Video penampakan Xpander facelift sebelumnya beredar luas di sosial media. Dari video tersebut, tampak jelas perubahan pada facia depan, terutama pada lampunya.

Sebelumnya, MMKSI telah menyebar teaser untuk model ini. Bila dilihat dari gambar teaser yang dirilis, terlihat sebuah siluet mobil dengan tampilan lampu utama yang sama dengan Mitsubishi Xpander. Namun desain lampu depannya sudah diperbarui lengkap dengan DRL LED yang ada di atas lampu utamanya.

Dalam keterangan resminya, Mitsubishi mengungkapkan bahwa produk baru ini tampil lebih berani dengan kombinasi kecanggihan, inovasi desain, kenyamanan, interior yang luas, serta dilengkapi dengan fitur-fitur canggih.

Xpander merupakan model yang mengisi segmen Low MPV, bersaing dengan Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Suzuki Ertiga, Honda Mobilio, dan Nissan Livina.

Di segemen ini, sejumlah brand juga menyegarkan tampilan mereka menjelang pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2021, 11-21 November ini.

Model yang akan meluncur selain Mitsubishi Xpander facelift adalah All New Toyota Avanza, All New Veloz, Suzuki Ertiga facelift, dan All New Daihatsu Xenia.

Mitsubishi Xpander pertama kali dipasarkan pada 2017. Saat ini dipasarkan dengan harga mulai Rp 237,9 juta hingga Rp 278,9 juta.

