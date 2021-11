New Mitsubishi Xpander dan New Xpander Cross Meluncur, Versi Lama Masih Dijual

New Mitsubishi Xpander Cross, 8 November 2021. (MMKSI)

TEMPO.CO, Jakarta - New Mitsubishi Xpander dan New Xpander Cross resmi mengaspal di Indonesia hari ini, Senin, 8 November 2021. Meskipun dua mobil baru ini sudah diluncurkan, namun Xpander dan Xpander Cross versi lamanya masih tetap dipasarkan.

"Masih dijual namun dalam jumlah terbatas. Pembelian bisa dilakukan di dealer terdekat dan akan ada sejumlah promo untuk Xpander dan Xpander Cross versi lama," kata Director of Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia, Tetsuhiro Tsuchida dalam acara peluncuran virtual New Xpander dan New Xpander Cross di sela-sela peluncuran secara virtual.

Xpander facelift dan Xpander Cross facelift ini mulai diproduksi pada bulan ini dan ditargetkan dikirimkan ke konsumen di tahun ini juga. Harga New Xpander dan New Xpander Cross ini juga baru akan diumumkan dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2021, 11-21 November ini.

MMKSI memberikan menawarkan paket Smart Silver dalam setiap pembelian New Xpander dan New Xpander Cross. Paket Smart Silver ini terdiri dari paket perawatan kendaraan dengan manfaat gratis biaya jasa servis dan suku cadang hingga 50.000 kilometer atau 4 tahun. Paket ini juga termasuk asuransi jiwa dan satu kali penggantian kerusakan ban hingga 1 tahun.

Selain itu, Mitsubishi juga memberikan layanan mencakup oli MMGO dan chemical item, layanan darurat 24 jam, serta komitmen garansi kendaraan selama 3 tahun atau hingga 100.000 kilometer. Unit New Mitsubishi Xpander dan New Xpander Cross terbaru ini akan tersedia di 158 diler resmi Mitsubishi di Indonesia.

