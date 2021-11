Modifikasi Mobil Toyota Limo Eks Taksi Bluebird, Pemenangnya Pintu Pintu Lambo

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta — Blue Bird telah menentukan pemenang kontes modifikasi mobil Toyota Limo antar pool taksi di Jabodetabek.

Kompetisi modifikasi mobil yang diadakan unit bisnis Mobil Go tersebut dengan batasan biaya maksimal Rp 15 juta.

Pool Taksi Bluebird Warung Buncit terpilih sebagai pemenang juara umum kontes modifikasi dengan tema modifikasi sporty & elegant. Konsep modifikasi mobil ini berfokus pada peningkatan kenyamanan kabin serta tampilan sporty pada eksterior.

General Manager Bluebird Group Dicky Wirawan mengatakan mobil Toyota Limo yang dijadikan armada Taksi Bluebird telah mengakomodasi kenyamanan dan tampilan yang menawan. Itu sebabnya tidak perlu mengeluarkan banyak biaya pada modifikasi tersebut.

"Secara keseluruhan kami hanya mengeluarkan biaya Rp 14.900.00 untuk melakukan modifikasi dengan konsep ini.” ujar Kepala Bengkel Pool Bluebird Warung Buncit Lestari Widodo dalam siaran pers yang dikutip hari ini, Senin, 8 November 2021.

Dia menerangkan kabin mobil Toyota Limo taksi diperindah dengan jok kulit sintetis. Eksterior menggunakan velg 16 inci dan profil ban ukuran 50 untuk menambah kesan sportif.

Tim Warung Buncit bahkan menambah dengan Lambo door, yakni pintu mobil terbuka ke atas seperti mobil sport Lamborghini.

Mobil Go adalah unit usaha Bluebird yang menjual mobil eks taksi berkualitas, mulai All New Toyota Limo, Alphard, hingga Mercedes-Benz S-Class.

Mobil Go yang mengatakan kompetisi modifikasi mobil Toyota Limo eks unit taksi Bluebird. Poin utama kompetisi ini adalah menghadirkan mobil yang aman, nyaman, dan gaya sporty untuk kegiatan sehari-hari.

HEDWIGE | JOBPIE

Baca: Modz Battle: Tantangan Modifikasi Otomotif Sarat Edukasi