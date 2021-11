Usung Tema Indonesia, Hyundai Hadirkan Booth Terbesar di GIIAS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) akan hadir di GIIAS 2021 dengan booth terbesar di pameran tersebut, yakni berukuran 2.479 meter persegi di Hall 5-6. Pada booth tersebut, Hyundai akan memamerkan 14 unit mobil dan terdapat 7 area pameran dengan nuansa teknologi dan interaktif.

Presiden Director PT HMID SungJong Ha mengatakan bahwa di GIIAS tahun ini, Hyundai akan mengusung tema ‘Indonesia: Into the Spotlight of Innovations’. Tema tersebut dipilih karena Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan di Asia sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang terus bertumbuh. Hal ini sejalan dengan visi Hyundai yang ingin mendukung Indonesia menjadi pusat inovasi industri otomotif dunia.

"GIIAS, sebagai salah satu pameran otomotif yang paling ditunggu di Indonesia, akan menjadi sebuah momentum yang tepat untuk lebih jauh lagi membuktikan visi dan posisi Hyundai di hadapan para pelanggan sebagai game-changer di industri ini,” kata SungJong dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Pada GIIAS 2021 Hyundai tidak hanya memamerkan 14 unit mobilnya, tetapi juga akan menghadirkan 10 unit kendaraan untuk pengunjung yang ingin melakukan test drive. Kemudian juga akan ada layanan program Hyundai Service Point yang tersedia di area parkir ICE Hall 10.

Hyundai juga akan memperkenalkan produk SUV terbarunya, yakni Hyundai Creta. Ini akan menjadi mobil pertama yang akan diproduksi di pabrik Hyundai di Indonesia. Selain itu Hyundai juga akan memperkenalkan teknologi Hyundai Bluelink, di mana fiturnya bisa memberikan akses kepada pengguna untuk terhubung dengan Creta melalui ponsel.

Tidak hanya itu, Hyundai juga akan menghadirkan mobil listrik spesial yang merepresentasikan posisi Hyundai sebagai pemimpin kategori EV di pasar global dan menunjukan komitmen Hyundai dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Kemudian juga akan diperkenalkan layanan before-service atau pra-servis yang kini menjadi standar perawatan kendaraan Kona Electric.

Sebagai informasi, GIIAS sendiri akan digelar pada 11-21 November 2021 di ICE BSD, Tangerang. Dalam pameran tahun ini, GIIAS akan menghadirkan beberapa produk terbaru dari sejumlah merek ternama. Terhitung, ada sekitar 24 merek kendaraan yang ikut dalam pameran berskala internasional ini.

Baca: Penjualan Mobil Listrik Hyundai Kona dan Ioniq Melonjak di AS

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.