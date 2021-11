New Mitsubishi Xpander dan New Xpander Cross Akan Dijual Secara Global

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi meluncurkan New Xpander dan New Xpander Cross, Senin, 8 November 2021. Setelah mengaspal di Indonesia, dua mobil baru ini juga akan dipasarkan di pasar internasional.

"Secara umum, desain dan spesifikasi New Xpander dan New Xpander Cross ini juga akan diterapkan untuk pasar global," kata Director of Aftersales Division PT MMKSI, Eichiro Hamazaki dalam acara peluncuran virtual New Xpander dan New Xpander Cross, Senin, 8 November 2021.

Namun menurut Hamazaki, desain dan spesifikasi Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross nantinya akan mendapatkan sedikit perubahan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan pasar dari masing-masing negara.

Dua mobil baru ini hadir dengan sejumlah pembaruan pada bagian eksterior maupun interiornya. Dari sisi tampilan, New Xpander memiliki desain grille dan bumper depan baru, serta lampu depannya yang menggunakan desain T-Shape LED. Velgnya diketahui menggunakan desain baru serta ukurannya yang lebih besar, dari semula 16 inci menjadi 17 inci.

Bagian belakangnya menampilkan bumper baru dengan tailgate garnish. Kemudian lampu belakangnya menampilkan kombinasi dengan lampu sein dan lampu mundur. Xpander terbaru ini juga sudah dilengkapi electric tailgate door handle. Ground clearance Xpander terbaru ini sekarang lebih tinggi, yakni 220 mm.

New Mitsubishi Xpander Cross 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

Masuk ke bagian kabin, Mitsubishi Xpander kini memiliki tampilan yang lebih mewah berkat penggunaan soft pad pada dasbor dan door trimnya. Lalu bagian interior mobil ini dibalut kombinasi Black & Brown dan Black Dark Beige.

Kemudian pada tipe GLS dan Exceed menggunakan head unit berukuran 7 inci, sedangkan pada tipe Sport dan Ultimate ukurannya lebih besar, yakni 8 inci. AC-nya sudah digital, desain meter cluster yang lebih modern, dan di kursi baris kedua sekarang sudah ada arm rest yang dibisa dilipat.

Sementara pada New Xpander Cross tidak terlalu banyak perubahan pada eksteriornya, hanya penggunaan grille baru yang kini berwarna black metallic. Namun perubahan signifikan hadir pada bagian interiornya.

