Daftar Aksesori New Mitsubishi Xpander dan New Xpander Cross

New Mitsubishi Xpander dan New Xpander Cross diluncurkan, 8 November 2021. (MMKSI)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi merilis dua model terbarunya, yakni New Xpander dan New Xpander Cross pada Senin, 8 November 2021. Kedua mobil tersebut mulai diproduksi bulan ini dan akan dikirimkan ke konsumen di tahun ini juga.

MMKSI juga menghadirkan sejumlah aksesori bagi konsumen yang ingin mengustomisasi New Xpander atau New Xpander Cross miliknya. Terdapat 14 item genuine accessories New Xpander dan 10 item genuine accessories untuk New Xpander Cross.

Kami mereview New Mitsubishi Xpander 2021:

"Aksesori New Xpander ini mengusung tema racing-like-sporty. Aksesori ini diciptakan dengan tingkat akurasi yang tinggi, dirancang tidak hanya untuk menambah racing-like, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja aerodinamis," kata Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Irwan Kuncoro dalam acara peluncuran virtual New Xpander dan New Xpander Cross, Senin, 8 November 2021.

Berikut daftar aksesori tambahan untuk mobil baru New Mitsubishi Xpander dan New Xpander Cross:

New Xpander

Front Air Dam Side Air Dam Rear Air Dam Tailgate Spoiler Engine Hood Emblem Side Visor Fuel Lid Garnish Side Body Moulding Wheel Lock Nut Muffler Cutter Scuff Plate Rubber Mat Luggage Mat Dash Cam

New Xpander Cross

Side Visor Fuel Lid Garnish Fender Garnish Wheel Lock Nut Tailgate Garnish Muffler Cutter Scuff Plate Rubber Mat Luggage Tray Dashcam

Kuncoro juga mengatakan bahwa aksesori resmi ini telah diuji untuk keselamatan, fungsionalitas, daya tahan, dan mematuhi regulasi kendaraan yang ada.

Sebagai catatan, seluruh aksesori tersebut tersedia dalam berbagai paket dengan harga menarik. Aksesori ini juga dijual terpisah dari mobilnya dan bisa dibeli di diler resmi Mitsubishi Motors.

