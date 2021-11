GIIAS 2021: BMW Siapkan Satu Model Baru ASEAN Premiere

TEMPO.CO, Jakarta - BMW dan MINI memastikan diri tampil di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2021 pada 11-21 November di ICE, BSD City, Tangerang. Di ajang tahunan tersebut, BMW akan merilis sebuah produk baru yang diklaim pertama kali di ASEAN.

Produk terbaru itu merupakan sebuah model dari BMW M GmbH. Sedangkan brand MINI akan menghadirkan model Anniversary Edition. Produk terbaru dari kedua brand ini akan diperkenalkan di hari pembukaan GIIAS pada 11 November 2021.

BMW Group Pavilion hadir dengan jajaran lini terbaru, lounge untuk konsumen, BMW M Performance Corner, BMW dan MINI Lifestyle Collection, hingga area test-drive khusus untuk kendaraan terbaru dari BMW dan MINI.

Presiden Direktur BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan mengatakan bahwa akan ada 20 kendaraan display dari BMW dan 7 kendaraan display MINI yang akan dipamerkan. Di area test drive, 15 unit BMW dan MINI terbaru dapat dicoba pengunjung pameran.

“Kami juga akan menggelar ASEAN Premiere dari produk BMW M GmbH dan peluncuran lini khusus MINI Anniversary Edition di hari pembukaan BMW Group Pavilion 11 November 2021,” kata Divyanathan dalam keterangan remsi, Selasa, 9 November 2021.

“Kami juga akan mengangkat konsep Sustainability yang terus kami lakukan. Minggu ini adalah minggu pertama implementasi program Hutan Harapan bersama Birdlife International.”

Proyek Hutan Harapan terletak di pulau Sumatera, yang merupakan rumah bagi sekitar 1.350 spesies hewan yang berbeda.

Booth MINI di GIIAS 2021. (BMW Indonesia)

Proyek ini akan berupa serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat dengan melindungi hak-hak petani atas tanah dan mempromosikan hak-hak perempuan, melestarikan kawasan bebas deforestasi seluas 2.700 hektar dan melindungi beberapa spesies yang terancam punah.

Berbagai kegiatan akan dilaksanakan sejalan dengan tujuan Global Platform of Sustainable Natural Rubber (GPSNR), platform multi-stakeholder untuk pengembangan bisnis karet alam secara berkelanjutan. BMW Group, Pirelli dan Birdlife International adalah founding members.

Kemitraan antara BMW Group dan Pirelli dalam mendukung hutan Hutan Harapan Indonesia merupakan bagian dari jalan bersama menuju karet alam yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Pirelli mengembangkan dan memproduksi ban pertama di dunia, Pirelli P ZERO, yang telah disertifikasi oleh Forest Stewardship Council (FSC), digunakan pada the new BMW X5 Plug-in-Hybrid, menjadi mobil pertama di dunia yang dilengkapi dengan ban bersertifikasi ini.

Tidak hanya dengan lini produk terbaru, BMW Group Indonesia juga hadirkan penawaran dan program trade-in yang hanya berlaku pada GIIAS yang berlangsung pada 11-21 November 2021. Ragam penawaran dan program ini disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan berlaku pada hampir seluruh produk yang ditampilkan di GIIAS 2021.

Baca juga: Tiket GIIAS 2021 Mulai Dijual 25 Oktober, Segini Harganya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.