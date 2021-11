All New Avanza dan Veloz Pakai Penggerak Roda Depan, Ini Alasan Toyota

PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan dua model terbaru mobil penumpang yang terkenal, yakni New Avanza dan New Veloz pada Rabu, 10 November 2021. FOTO: TAM

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota meluncurkan All New Avanza dan All New Veloz untuk pertama kalinya di Indonesia. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Avanza generasi ketiga dan Veloz generasi kedua ini hadir dengan sistem penggerak roda depan alias front wheels drive (FWD).

Menurut Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, sistem penggerak roda depan ini dipilih dengan berbagai pertimbangan, yakni infrastruktur jalan yang mulai membaik, kondisi jalanan di Indonesia, hingga faktor penggunaan platform terbaru pada kedua mobil baru ini.

"Sebenarnya FWD dan RWD (penggeral roda belakang) itu sama-sama baik dan keduanya punya plus dan minusnya masing-masing," kata Anton dalam konferensi pers peluncuran All New Avanza dan All New Veloz hari ini, Rabu, 10 November 2021.

Anton meminta para konsumen agar tidak khawatir terhadap penggunaan sistem penggerak roda depan pada Avanza dan Veloz terbaru.

Menurut dia konsumen perlu merasakan langsung performa dua model terbaru tersebut untuk bisa mengetahui efek dari penggunaan sistem FWD ini.

"Konsumen Avanza dan Veloz jangan berasumsi dulu soal FWD sebelum mencobanya langsung. Kami menyediakan unit test drive, di setiap dealer minimal itu 1 unit," ujar Anton.

