Daftar Harga Mobil All New Toyota Avanza dan All New Toyota Veloz

All New Toyota Veloz. (TAM)

TEMPO.CO, Jakarta - All New Toyota Avanza dan All New Toyota Veloz resmi dipasarkan di Indonesia. Kedua model ini sudah bisa dipesan sejak diluncurkan pada Rabu, 10 November 2021, dan unitnya akan dikirimkan setelah Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) terkonfirmasi.

All New Veloz dijual dengan rentang harga mulai dari Rp 206,2 juta untuk varian terendah hingga Rp 264,4 juta OTR Jakarta pada varian tertinggi. Sedangkan All New Veloz dijual mulai dari Rp 251,2 juta OTR Jakarta untuk varian terendah hingga Rp 291,5 juta OTR Jakarta untuk varian tertingginya.

Menurut Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, harga mobil tersebut sudah mendapatkan insentif PPnBM yang berlaku hingga Desember 2021. Anton berharap konsumen bisa memanfaatkan insentif PPnBM untuk bisa membeli Avanza-Veloz terbaru ini.

"Di tahun depan kami masih menunggu keputusan pemerintah apakah PPnBM ini akan diperpanjang atau tidak. Apabila tidak diperpanjang, kami akan menyesuaikan lagi harganya. Jadi semua bergantung keputusan pemerintah," ujar Anton dalam konferensi pers peluncuran All New Avanza dan All New Veloz, Rabu, 10 November 2021.

All New Avanza hadir dalam empat tipe, yakni 1.3 E M/T, 1.5 G M/T, 1.5 G CVT dan 1.5 G CVT TSS (Toyota Safety Sense). Sedangkan All New Toyota Veloz tersedia dalam tiga tipe, yaitu Veloz M/T, Veloz Q CVT, dan Veloz Q CVT TSS (Toyota Safety Sense).

Berikut adalah daftar lengkap Harga mobil All New Toyota Avanza dan All New Toyota Veloz:

All New Avanza

Tipe 1.3 E M/T Rp 206.200.000

Tipe 1.5 G M/T Rp 228.500.000

Tipe 1.5 G CVT Rp 241.400.000

Tipe 1.5 G CVT TSS Rp 264.400.000

All New Veloz

Tipe MT Rp 251.200.000

Tipe Q CVT Rp 272.100.000

Tipe Q CVT TSS Rp 291.500.000

