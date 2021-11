Toyota Bicara Soal Kehadiran Avanza dan Veloz Versi Hybrid, Kapan Dirilisnya?

All New Toyota Veloz. (TAM)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) baru saja meluncurkan All New Avanza dan All New Veloz. Terkait dua model terbaru ini, Toyota angkat bicara soal kehadiran Avanza-Veloz dalam versi powertrain hybrid.

Menurut Direktur Corporate Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam, kehadiran model hybrid tentunya akan memberikan pilihan bagi konsumen di Indonesia. Hanya saja, untuk bisa menghadirkan model hybrid ini, perlu adanya teknologi elektrifikasi yang lebih mudah dijangkau konsumen.

"Selama ini mobil listrik masih cukup mahal. Dengan hybrid ini, kami berharap konsumen bisa menjangkau teknologi elektrifikasi karena lebih ekonomis dan dengan demikian penghematan bahan bakar itu bisa dilakukan secara meluas," kata Bob dalam konferensi pers peluncuran All New Avanza dan All New Veloz, Rabu, 10 November 2021.

Bob menjelaskan bahwa Toyota berusaha untuk memenuhi ekspektasi konsumen terhadap mobil hybrid. Pasalnya, dengan model hybrid ini, konsumen bisa menghemat bahan bakar dan tentunya membantu mengurangi emisi gas buang.

"Berdasarkan trial dengan beberapa universitas, model hybrid ini mengurangi penggunaan bahan bakar sebesar 30 hingga 50 persen. Jadi kalau ini dilakukan secara luas, jadi kita bisa menghemat bahan bakar dan juga menghemat emisi," jelasnya.

Sayangnya, Toyota masih belum bisa memastikan soal kehadiran Avanza-Veloz versi hybrid. Menurut Bob, tidak mudah untuk memperkenalkan teknologi elektrifikasi terhadap segmen-segmen tertentu, namun Toyota berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia, termasuk untuk mobil ramah lingkungan.

Baca: All New Avanza dan Veloz Pakai Penggerak Roda Depan, Ini Alasan Toyota

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.