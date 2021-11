Alasan Toyota Tak Gunakan Fitur Cruise Control di Avanza dan Veloz Terbaru

PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan dua model terbaru mobil penumpang yang terkenal, yakni New Avanza dan New Veloz pada Rabu, 10 November 2021.

TEMPO.CO, Jakarta - Dua model terbaru Toyota, yakni All New Avanza dan All New Veloz hadir dengan fitur keselamatan Toyota Safety Sense (TSS). Berbeda dengan TSS yang ada pada Toyota Raize, TSS di Avanza-Veloz terbaru ini tidak menghadirkan fitur cruise control.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menjelaskan alasan soal tak digunakannya fitur cruise control di Avanza-Veloz terbaru. Menurutnya, fitur TSS basic itu memang tidak terdapat cruise control. TSS pada Raize ditambahkan cruise control karena memang mobil ini banyak digunakan pada jalanan perkotaan.

"Segmen dari konsumen Raize itu banyak di perkotaaan, sedangkan Avanza-Veloz ini cukup variatif. Tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di luar perkotaan. Sehingga kami menilai fitur ini belum terlalu dibutuhkan," katanya dalam konferensi pers peluncuran All New Avanza dan All New Veloz, Rabu, 10 November 2021.

Namun Toyota tidak menutup diri apabila fitur cruise control ini dibutuhkan konsumen. Menurut Anton, apabila konsumen membutuhkan fitur ini, pihak TAM akan membicarakannya dan akan mengajukan kepada pihak prinsipal.

"Bila dibutuhkan, fitur ini bisa dihadirkan karena memang cruise control ini basicly available. Kami akan ajukan ke prinsipal, namun tentunya akan ada perbedaan value dan harga," jelas Anton.

Cruise control sendiri merupakan fitur yang berfungsi mengatur kecepatan mesin agar tetap stabil tanpa membutuhkan pijakan pedal gas saat berada di jalan lurus. Fitur ini memungkinkan mobil untuk tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan tanpa kaki harus menginjak pedal gas.

